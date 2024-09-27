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Гиганты не столкнутся с таким же жестоким поражением в этот раз.

 and  Vladimir Milov
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Гиганты не столкнутся с таким же жестоким поражением в этот раз.

В этом футбольном сезоне Нью-Йоркские Гиганты вновь не смогли забить touchdown самостоятельно и потерпели поражение, что стало их третьим поражением. Несмотря на лидерство в различных статистических показателях, они были повержены своими заклятыми друзьями, Даллас Ковбойз.

Ковбойз одержали победу в Национальной футбольной лиге (НФЛ), обыграв Гигантов со счетом 20-15 во второй раз подряд. Квотербек Дак Прескотт и ресивер Си Ди Ламб провели решающую атаку, Прескотт забросил 221 ярдов и два тачдауна, один из которых был адресован Ламбу, который в итоге набрал 98 ярдов за семь приемов.

Переломным моментом в матче стала защита Ковбойз, которая восполнила брешь в линии нападения Гигантов, ограничив их до 26 ярдов на 24 попытках. Это было существенное улучшение по сравнению с 186 ярдами, которые они пропустили в первых трех играх.

Квотербек Дэнниел Джонс Гигантов не смог найти путь к зачетной зоне, несмотря на статистическое превосходство своей команды в категориях, таких как первый даун, ярды паса и общие ярды. Во второй половине Гиганты провели почти 100-ярдовый драйв, покрывший 77 ярдов в 11 играх, но вместо того, чтобы попытаться забить тачдаун на четвертой попытке, они решили ударить по воротам, оставив themselves just 3 yards from the Cowboys' goal line.

Никакого сюрприза на этот раз

Табло Гигантов было украшено только филд-голами, благодаря личному рекорду кикера Грега Джозефа из пяти успешных ударов. Однако они не смогли превзойти своих соперников. В последней атаке Джонс бросил перехват; последний гвоздь в гроб Гигантов, запечатавший их третье поражение в сезоне и вторую игру без тачдауна.

Анализируя статистику, у Гигантов было не много надежды против слабой защиты Ковбойз. Счет 15-20 стал их седьмым подряд поражением от Ковбойз, с 14 из предыдущих 15 матчей, закончившихся поражением. С положительной стороны, они хотя бы боролись в этот раз, в отличие от прошлого сезона, когда они потерпели тяжелые поражения 17-49 и 0-40.

Ковбойз праздновали свою победу в НФЛ, добавив еще одну победу над своими соперниками, Гигантами. Несмотря на то, что Гиганты лидировали в нескольких статистических категориях, они не смогли забить тачдаун в матче НФЛ, что привело к поражению со счетом 15-20, их второму поражению без тачдауна в этом сезоне.

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