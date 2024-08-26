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Гигантского питона задержали в швабском лесу

В лесу Альгой в районе задержали змею. В настоящее время ведутся поиски её хозяина.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута
Власти схватили королевского питона в лесистой местности, расположенной в Нижней Аллгойе
Власти схватили королевского питона в лесистой местности, расположенной в Нижней Аллгойе

- Гигантского питона задержали в швабском лесу

В лесах Альгой, власти и пожарные поймали гигантскую змею, длиной около 1,2 метра. По их словам, они переместили животное в герпетологический зоопарк в Фюссене, в районе Оstallгой, в субботу.

Внимательный наблюдатель обнаружил животное в пятницу вечером, как сообщил представитель полиции. Затем он сделал фотографии змеи. На следующий день он сообщил об этом открытии властям. Во время расследования в лесу офицеры обнаружили змею, которую специалист по дикой природе идентифицировал как королевскую змею, ссылаясь на предоставленные фотографии.

Вместе с пожарной службой змею в конечном итоге удалось поймать. В настоящее время полиция ведет поиски неизвестного владельца питона, вида, который обычно встречается в Западной и Центральной Африке.

Наблюдатель сообщил в местную полицию об обнаружении питона, воспользовавшись горячей линией властей. Получив информацию, полиция и пожарная служба координировали свои усилия, чтобы поймать королевскую змею.

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