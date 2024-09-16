Гигантские корпорации испытывают финансовый крах в беспрецедентных темпах.

В истории футбола НФЛ произошло беспрецедентное событие: Нью-Йоркские Гиганты не позволили своим соперникам набрать ни одного тачдауна, сами заработали три, но все же проиграли матч в основное время.

Нью-Йоркские Гиганты, легендарная и традиционная команда лиги, присутствующая с 1925 года и имеющая восемь побед в чемпионате, вписали еще одну страницу в историю - на этот раз не самую приятную. С начала второго тура текущего сезона, потерпев поражение 18:21 от Вашингтон Коммандерс, эта историческая команда стала первой, которая записала три тачдауна и сохранила чистый лист против своих соперников, но так и не одержала победу.

Начало матча было жестким для Гигантов: кикер Грэм Гано получил травму бедра, пытаясь поймать возвращающегося игрока во время начального кик-оффа, и был вынужден покинуть игру. Отсутствие запасного кикера поставило точку на том, что ESPN позже описала как "одну из самых странных игр и результатов в истории НФЛ". После первого тачдауна панткер Джейми Гиллан неудачно попытался выполнить экстра-пойнт. Для следующих тачдаунов Гиганты решили попробовать две попытки конвертации, но и они не увенчались успехом.

"Есть только один кикер"

Гано был включен в список травмированных в субботу, получив травму правой паховой области. Травма бедра, полученная им в воскресенье, к счастью, оказалась не такой серьезной. Гано даже посетил раздевалку во время ранней разминки, чтобы его пах забинтовали. Он вернулся и успешно выполнил удар на 60 ярдов. Как объяснил Гано, "Хотя это меня беспокоило, я все еще мог играть. Есть разница между травмой и игрой через боль. Я играю в Национальной футбольной лиге. Есть только один кикер. Я чувствую ответственность за свою способность выполнять свою работу. Я всегда буду играть умно. Если бы я не думал, что могу продолжать, я бы не играл".

В конечном итоге, горькая победа Вашингтон Коммандерс завершила эту странную игру. Остин Сейберт успешно выполнил все семь попыток филд-голов для Коммандерс, в то время как Гиганты, которые смогли не позволить Коммандерс набрать очки в шести визитах в зону, не смогли заработать экстра-пойнт, что оказалось решающим для их поражения. 21 очко, набранное Коммандерс, было достаточно, чтобы выиграть в основное время.

Последний раз, когда команда набрала три тачдауна, не позволила сопернику набрать очков, но все же проиграла, это произошло в 1989 году. Миннесота Викинги, которые забили семь филд-голов от Рича Карлиса в основное время, победили Сент-Луис Рэмс со счетом 23:21. Рэмс забили три тачдауна и три экстра-пойнта, и счет оставался равным 21:21 к концу четвертого квартала. В овертайме Викингам был назначен сейфти, и они выиграли 23:21.

Несмотря на впечатляющую defensive игру, не позволив соперникам забить тачдаун и забив три своих, Нью-Йоркские Гиганты потерпели неожиданное поражение, в том числе из-за промахов по экстра-пойнту в спорте. Последней командой, которая добилась этого необычного достижения, не выиграв с тремя тачдаунами и чистым листом, были Миннесота Викинги в 1989 году.

Два неудачных двухочковых конвертирования после тачдаунов и промах по экстра-пойнту привели к необычному поражению Гигантов, которое напоминало победу Викингов над Рэмс в 1989 году, когда они забили три тачдауна, но не смогли выиграть в основное время.

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