Гигантский, популярный пингвин привлекает внимание в Интернете

Песто - Монстр: В девять месяцев этот цыпленок весит впечатляющие 22,5 кг. Для императорского пингвина, самого крупного вида бескрылых морских птиц, это довольно внушительный вес. Три раза в день Песто ест до восьми рыб за кормление, как гласят его опекуны в аквариуме Sea Life Melbourne. И интернет не может на него насмотреться! Видео, на которых этот красавец пингвин прохаживается мимо более мелких, разлетаются в Сети.

Один пользователь написал: "Вау, он абсолютно огромный!" Другой заявил: "Он покорил мое сердце."

Песто стал крупнейшим пингвином, когда-либо жившим в аквариуме, открытом в 2000 году, как сообщает ABC. Родившийся в конце января, Песто весил всего 200 грамм. Сегодня он затмевает своих сородичей, даже своего биологического отца Блейка, который ранее считался самым большим в аквариуме.

Песто растет у своих "приемных родителей" Танго и Хадсона, оба весят менее 12 кг. Уже сейчас Песто весит почти столько же, сколько они оба вместе взятые, как сообщает его опекун, Мишела Смале.

Будущее похудение Песто

В настоящее время Песто все еще носит пушистые коричневые перья, типичные для цыплят-императоров, добавляющие ему округлости. Но эксперты предсказывают, что когда эти перья сменятся в ближайшие месяцы, и Песто наденет свою знаменитую черно-белую "фрак", он сбросит значительное количество веса и размера. "Как только упадут детские перья, Песто сдуется, как воздушный шар, похудеет и превратится в прекрасного лебедя, готовый к первому погружению в бассейн", - объяснил другой handler пингвинов. Тем не менее, несмотря на потерю размера, Песто, скорее всего, сохранит свой титул самого большого пингвина в Мельбурне.

А что насчет личности Песто? Свидетели говорят, что она соответствует его размеру: этого цыпленка-пингвина описывают как "смелого" и "конфidentного". "Он очень привязан к своим опекунам и часто устраивает свои влюбленные выходки для них", - поделился источник.

Диета Песто остается впечатляющей, даже с учетом предсказанного сокращения размера. Он по-прежнему съедает несколько рыб за кормление, доказывая, что другие рыбы в аквариуме не боятся его размера.

Несмотря на смену детских перьев и похудение, Песто, скорее всего, все равно будет весить больше других императорских пингвинов в аквариуме, которые едят "других рыб", сохраняя свой титул самого большого.

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