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Гигантская шествие на праздновании Дня улицы Христофора в Йене

Посреди оживлённой дружбы и роскошных уличных украшений, многочисленные люди собрались на День Christopher Street в Йене, выступая за права сообщества LGBTQ+. Но мероприятие также привлекло внимание к предстоящему событию в ближайшем будущем.

 and  Viktoria Klein
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Под лозунгом 'Тюрингия остается живее!' многочисленные люди присоединились к демонстрациям на...
Под лозунгом 'Тюрингия остается живее!' многочисленные люди присоединились к демонстрациям на улицах в честь гордости.

- Гигантская шествие на праздновании Дня улицы Христофора в Йене

В Jena прошла шумная и оживленная акция протеста, организованная ЛГБТК+ сообществом в рамках празднования Christopher Street Day (CSD). По данным полиции, в шествии приняли участие около 1700 человек, в то время как организаторы заявили о присутствии около 3000 человек. Зафиксировано не было никаких инцидентов.

Организаторы первоначально прогнозировали более 5000 участников, но, как отметил представитель, жаркая погода, видимо, отпугнула некоторых людей от участия. "Многие решили поддержать CSD в Магдебурге или Плауене", - добавила она. В обоих городах были запланированы правые протесты против CSD.

CSD был посвящен теме "Тюрингия остается яркой!" Мероприятие было запланировано всего за неделю до выборов в ландтаг, как пояснил представитель. "Мы хотели сделать яркое заявление", - сказал он. В демонстрации приняла участие федеральный председатель партии "Зеленые" Рикарда Ланг.

CSD празднует восстания ЛГБТК+ сообщества на Christopher Street в Нью-Йорке (США) в 1969 году и символизирует видимость и равенство ЛГБТК+ людей. Другие названия ежегодных CSD демонстраций, проводимых в различных местах, - "Прайд-парад" или "Гей-прайд".

В городе, где проходили CSD мероприятия, в акции приняли участие около 1700 человек. Несмотря на первоначальные прогнозы о более чем 5000 участников, представитель города объяснил меньшее количество участников жаркой погодой, отметив, что некоторые люди решили поддержать CSD в других городах.

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