Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Гифхорн снова становится базой для эскадрильи.

Завершив тур по безопасности по различным странам, министр внутренних дел Фэзер объявляет о миллионном евро инвестиции в Нижней Саксонии с několika целей восстановить его прежнюю самообеспеченность.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Фаесер и Хайль, оба аффилированные с СДП, представили планы по финансовым обязательствам и трудовым...
Фаесер и Хайль, оба аффилированные с СДП, представили планы по финансовым обязательствам и трудовым возможностям в Гифхорне.

- Гифхорн снова становится базой для эскадрильи.

Чтобы укрепить Федеральную полицию, будет сделано существенное вложение в размере 54 миллионов евро в расширение вертолетной базы, расположенной в Гифхорне, Нижняя Саксония. Во время визита на место в пятницу министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) объявила, что пункт поддержки вновь обретет статус независимой авиационной эскадрильи. До сих пор пункт поддержки находился под организационным зонтиком базы эскадрильи в Фюльхендорфе возле Гамбурга.

Фэзер рассматривала это преобразование в одну из шести национальных авиационных эскадрилий как существенный показатель поддержания безопасности в Германии. Она подчеркнула, что это также включает в себя гражданскую и противопаводковую защиту, так как вертолеты используются в этих сферах. Министр внутренних дел федерального правительства использовала меры по защите от наводнений во время катастрофических наводнений в Нижней Саксонии вокруг Нового года в качестве примера.

Министр труда федерального правительства Хубертус Хайль (СДПГ), чей округ включает пункт поддержки, подчеркнул, что это решение об инвестициях приведет к увеличению числа сотрудников в ближайшем будущем. Численность персонала, как ожидается, вырастет с 60 до более 100. В настоящее время на месте, примерно в 20 километрах к северу от Брауншвейга, базируются седьмое поколение разведывательных и наблюдательных вертолетов (АБХ) и средние транспортные вертолеты. Количество этих тоже планируется увеличить.

Преобразование пункта поддержки в независимую авиационную эскадрилью под юрисдикцией Комиссии, как объявила министр Фэзер, должно укрепить возможности обеспечения безопасности в Германии. Это решение Комиссии также приведет к расширению флота вертолетов, что создаст дополнительные рабочие места.

Под надзором Комиссии вертолетная база в Гифхорне увидит увеличение числа седьмого поколения разведывательных и наблюдательных вертолетов, а также средних транспортных вертолетов, что способствует усилению служб защиты от бедствий.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Обладатель Кубка Мира 2014 Выражает Свои Чувства Поклонникам
Федеральные земли Германии

Недавно выразил свои чувства эмоционально к своим сторонникам

Уход Мануэля Неуера из национальной команды обозначает закрытие значительной главы. В развернутом послании он разъясняет мотивы своего решения.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Пострадавший в ДТП на мотоцикле получил серь�ные ранения, несмотря на это, его жизнь не находится в...
Федеральные земли Германии

Неудача во время экскурсии мотоциклетного клуба приводит к серьезным травмам для отдельного человека

Группа мотоциклистов турастовала по региону Хунсрюк. К сожалению, один из них попал в серьезную аварию, маневрируя на повороте.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В больницу попали пять человек в результате пожара в подвале.
Федеральные земли Германии

Пожар в подвале в Потсдаме привел к получению пяти ранений

Сектор жилой застройки Вальдштадт II в Потсдаме пострадал от пожара: Несколько человек получили травмы в результате пожара в подвале. Одного человека доставили в больницу вертолетом.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Ауэ одержала победу в Саксонском дерби, заняв третье место
Федеральные земли Германии

Ауэ одержала победу в Саксонском дерби, заняв третье место

Динамо мощно начинает, но замирает под двусторонним нападением Ауэ. Команда «Эрциعددةгебирге» демонстрирует более агрессивную тактику, в то время как команда Дрездена кажется исчерпавшей свои стратегии.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Толпы собираются у здания столичного Капитолия Небраски, протестуя против предложенного ограничения...
Политика

Конкурентные предложения по расширению или ограничению доступа к абортам будут представлены на ноябрьских выборах в Небраске

Жители Небраски столкнутся с двумя противоположными предложениями, связанными с абортами, которые либо расширят текущие разрешения на аборты, либо ограничат их до текущего 12-недельного срока. Это может потенциально привести к увеличению явки избирателей в штате, который потенциально может...

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Елена Мираш и Сара Кнаппик столкнулись с академическим вызовом и головоломками, погрузившись в...
Общество

Недовольство возникает из-за неудовлетворительного опыта нулевого рейтинга в дикой природе RTL.

Саре Кнаппик и Елене Мирас пришлось преодолеть существенное препятствие во время испытания в джунглях. В результате голод общины лагеря усилился. К сожалению, нет такой страны, как 'Мамбей', в Африке.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Обладатель Кубка Мира 2014 Выражает Свои Чувства Поклонникам
Федеральные земли Германии

Недавно выразил свои чувства эмоционально к своим сторонникам

Уход Мануэля Неуера из национальной команды обозначает закрытие значительной главы. В развернутом послании он разъясняет мотивы своего решения.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно