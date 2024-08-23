- Гифхорн снова становится базой для эскадрильи.

Чтобы укрепить Федеральную полицию, будет сделано существенное вложение в размере 54 миллионов евро в расширение вертолетной базы, расположенной в Гифхорне, Нижняя Саксония. Во время визита на место в пятницу министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) объявила, что пункт поддержки вновь обретет статус независимой авиационной эскадрильи. До сих пор пункт поддержки находился под организационным зонтиком базы эскадрильи в Фюльхендорфе возле Гамбурга.

Фэзер рассматривала это преобразование в одну из шести национальных авиационных эскадрилий как существенный показатель поддержания безопасности в Германии. Она подчеркнула, что это также включает в себя гражданскую и противопаводковую защиту, так как вертолеты используются в этих сферах. Министр внутренних дел федерального правительства использовала меры по защите от наводнений во время катастрофических наводнений в Нижней Саксонии вокруг Нового года в качестве примера.

Министр труда федерального правительства Хубертус Хайль (СДПГ), чей округ включает пункт поддержки, подчеркнул, что это решение об инвестициях приведет к увеличению числа сотрудников в ближайшем будущем. Численность персонала, как ожидается, вырастет с 60 до более 100. В настоящее время на месте, примерно в 20 километрах к северу от Брауншвейга, базируются седьмое поколение разведывательных и наблюдательных вертолетов (АБХ) и средние транспортные вертолеты. Количество этих тоже планируется увеличить.

Преобразование пункта поддержки в независимую авиационную эскадрилью под юрисдикцией Комиссии, как объявила министр Фэзер, должно укрепить возможности обеспечения безопасности в Германии. Это решение Комиссии также приведет к расширению флота вертолетов, что создаст дополнительные рабочие места.

Под надзором Комиссии вертолетная база в Гифхорне увидит увеличение числа седьмого поколения разведывательных и наблюдательных вертолетов, а также средних транспортных вертолетов, что способствует усилению служб защиты от бедствий.

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