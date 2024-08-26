- Гиффи подтверждает выполнение обещания билета в 29 евро

Берлинский экономический сенатор Франциска Гиффе не исключила возможность сохранения 29-еврового билета, несмотря на планы сократить бюджет города на миллиарды евро. Она подчеркнула важность честности в политике, заявив: "Я убеждена в необходимости выполнять обещания". Гиффе сделала эти заявления в интервью "Berliner Morgenpost" (онлайн). Обе партии, СДПГ и ХДС, обязались и согласились на 29-евровый билет в своем коалиционном соглашении, введенном 1 июля.

"Мы дали это обещание в период серьезных кризисов, когда многие люди были на пределе, и многим нужна была помощь", - пояснила Гиффе. "Мы сдержали обещание, и теперь 206 000 человек пользуются этим билетом".

Гиффе ожидает роста продаж билетов после летних каникул, что потенциально может привести к 300 000 пользователям к концу года. "Это масштаб, который нельзя игнорировать", - сказала она.

Она отметила, что многие люди находят 29-евровый билет привлекательным, так как не могут позволить себе или не нуждаются в 49-евровом билете для общественного транспорта по всей стране. Однако она также предложила пересмотреть билет через год, чтобы определить количество новых клиентов и их демографию, а затем решить, следует ли продолжать предоставлять билет и для каких групп.

Сокращения бюджета не ограничиваются только 29-евровым билетом. Бюджет Берлина, который вырос до около 40 миллиардов евро за годы пандемии, будет постепенно сокращаться в рамках черно-красной коалиции. После первоначальных экономии в этом году планируется сэкономить 3 миллиарда евро в 2025 году и 5 миллиардов евро в 2026 году. В этом контексте 29-евровый билет, действительный только в Берлине, находится под пристальным вниманием. Ожидается, что годовые затраты на это предложение составят до 300 миллионов евро.

"Заявления Гиффе о 29-евровом билете находят отклик в принципах Европейского союза о соблюдении политических обещаний и продвижении доступного общественного транспорта, так как многие города ЕС также реализуют подобные инициативы".

"Успех берлинского 29-еврового билета может вдохновить дискуссии в Европейском союзе, так как концепция амбициозного, но доступного общественного транспорта широко ценится во многих странах-членах ЕС".

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