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Гиффи комментирует международный конкурс, который будет проводиться в 2023 году.

Восстановление заброшенного старого центра конвенций является приоритетным. Для этого необходимы инновационные идеи и спонсоры. Экономический сенатор Берлина отмечает позитивные сдвиги.

 and  Anthony Ross
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Решения по созданию Конгрессионального Центра - Гиффи комментирует международный конкурс, который будет проводиться в 2023 году.

В ближайшее время состоится конкурс на реконструкцию давно не используемого бывшего Международного Конгресс-Центра (ICC) в Берлине, рядом с Funkturm. Об этом объявила сенатор по экономике Франциска Гиффе (СДПГ) в вечерних новостях RBB. По ее плану, реконструкция приведет к созданию "Берлинского Центра Помпиду".

Центр Помпиду, открытый в Париже в 1977 году, является культурным и художественным сердцем французской столицы. В него входят, среди прочего, музей современного искусства и библиотека.

В скором будущем ожидается токсикологический обзор

По словам Гиффе, всеобъемлющий токсикологический обзор ICC будет выпущен в ближайшее время. Также скоро будет доступен отчет о возможности использования выставочного зала и прилегающей территории, в сотрудничестве с Сенатом по городскому развитию. "Это наша основа для запуска международного конкурса в этом году", - заявила Гиффе. "Мы пригласим известных архитекторов и инвесторов со всего мира представить свои предложения по концепции ICC".

Здание, которое с 2019 года является памятником архитектуры, ранее было одним из крупнейших конгресс-центров в мире и использовалось редко в последнее время. Гиффе выступает за сохранение здания. Черно-красный Сенат поддержал международный конкурс в сентябре 2023 года, оценив общие расходы в 1,6 миллиона евро.

Реконструированный ICC, стремящийся стать "Берлинским Центром Помпиду", будет расположен в Конгресс-Центре. После выхода отчета о возможности использования, заинтересованные архитекторы и инвесторы смогут представить свои предложения по концепции ICC.

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