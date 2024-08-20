- Герта снабжает Эйчбергера едой в красно-белых цветах.

Hertha BSC, футбольный клуб из второго дивизиона Берлина, вновь отправляет своего правого защитника Юлиана Эйтшбергера в аренду. Согласно их заявлению, молодой игрок присоединится к клубу третьего дивизиона "Красная-белая Эссен" до конца сезона. В прошлом сезоне "Герта" отправляла своего местного таланта в футбольный клуб Халле.

Как сказал спортивный директор Benjamin Weber, "Для Эйтши представилась возможность получить больше практического опыта и игрового времени в таком целеустремленном и именитом клубе. Он с радостью воспользовался ею, и мы смогли найти приемлемое решение для всех сторон".

Эйтшбергер присоединился к футбольной академии Hertha BSC в 2017 году и дебютировал в профессиональном футболе в дерби против 1 FC Union Berlin в сезоне 2021/2022.

Переход Эйтшбергера в аренду в "Красную-белую Эссен" дает ему возможность набраться опыта в другом футбольном дивизионе, так как "Красная-белая Эссен" - клуб третьего дивизиона. После удачной аренды в футбольном клубе Халле в прошлом сезоне "Герта BSC" надеется, что он сможет дальнейшим образом развить свои навыки в более высоком футбольном дивизионе.

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