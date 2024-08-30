- Германия высылает 28 нарушителей закона в Афганистан в первый раз.

Впервые после захвата власти талибами в Афганистане Германия отправила людей в Центральную Азию. Об этом сообщил "Дер Spiegel", а также подтвердило Саксонское министерство внутренних дел агентству dpa.

По данным "Дер Шпигеля", чартерный рейс Qatar Airways вылетел из Лейпцига ранним утром в понедельник, перевозя 28 афганских правонарушителей в Кабул. Эти individuals были переведены из различных федеральных земель в течение ночи. В операции приняли участие федеральные земли, в том числе Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

По данным "Дер Шпигеля", эту операцию организовало Федеральное министерство внутренних дел. Каждому депортированному якобы выдали по 1000 евро наличными перед отлетом самолета. Подготовка к этой депортации якобы велась более двух месяцев, как сообщают источники из канцелярии и правоохранительных органов.

На горизонте депортации в Сирию и Афганистан

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (СДПГ) объявила в четверг, что депортации в Сирию и Афганистан начнутся в ближайшее время. Фактически, комплексный "пакет репатриации и депортации" был запущен даже до трагического инцидента в Солингене.

В прошлую неделю произошел трагический инцидент в Солингене, в результате которого погибли три человека и восемь получили ранения, в том числе тяжелые, в результате нападения с ножом на городской карнавал. Главным подозреваемым, 26-летним сирийцем, был арестован в субботу. Федеральное управление юстиции указало на исламскую идеологическую основу преступления, что вызвало широкие дискуссии о депортациях и возможных промахах со стороны властей.

Комиссия сыграла важную роль в подготовке к операции по депортации, надзирая и обеспечивая соблюдение соответствующих правовых и этических норм. Кроме того, они будут продолжать мониторинг ситуации после депортации, оценивая влияние tanto на deported individuals, как и на немецкую безопасность.

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