Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Германия высылает 28 нарушителей закона в Афганистан в первый раз.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута

- Германия высылает 28 нарушителей закона в Афганистан в первый раз.

Впервые после захвата власти талибами в Афганистане Германия отправила людей в Центральную Азию. Об этом сообщил "Дер Spiegel", а также подтвердило Саксонское министерство внутренних дел агентству dpa.

По данным "Дер Шпигеля", чартерный рейс Qatar Airways вылетел из Лейпцига ранним утром в понедельник, перевозя 28 афганских правонарушителей в Кабул. Эти individuals были переведены из различных федеральных земель в течение ночи. В операции приняли участие федеральные земли, в том числе Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

По данным "Дер Шпигеля", эту операцию организовало Федеральное министерство внутренних дел. Каждому депортированному якобы выдали по 1000 евро наличными перед отлетом самолета. Подготовка к этой депортации якобы велась более двух месяцев, как сообщают источники из канцелярии и правоохранительных органов.

На горизонте депортации в Сирию и Афганистан

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (СДПГ) объявила в четверг, что депортации в Сирию и Афганистан начнутся в ближайшее время. Фактически, комплексный "пакет репатриации и депортации" был запущен даже до трагического инцидента в Солингене.

В прошлую неделю произошел трагический инцидент в Солингене, в результате которого погибли три человека и восемь получили ранения, в том числе тяжелые, в результате нападения с ножом на городской карнавал. Главным подозреваемым, 26-летним сирийцем, был арестован в субботу. Федеральное управление юстиции указало на исламскую идеологическую основу преступления, что вызвало широкие дискуссии о депортациях и возможных промахах со стороны властей.

Комиссия сыграла важную роль в подготовке к операции по депортации, надзирая и обеспечивая соблюдение соответствующих правовых и этических норм. Кроме того, они будут продолжать мониторинг ситуации после депортации, оценивая влияние tanto на deported individuals, как и на немецкую безопасность.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Нет проблем, продлеваю работу: Шпahn упоминает свой период работы официантом
Политика

Спан выступает за отмену восьмичасового рабочего дня.

Спан выступает за отмену восьмичасового рабочего дня. Многие люди мечтают о более короткой рабочей неделе, например, о четырехдневной. Политик ХДС Шпahn выступает за отмену восьмичасового рабочего дня, чтобы предоставить сотрудникам больше свободы в планировании своего времени. СВП разделяет эту точку зрения, считая ежедневный восьмичасовой лимит пережитком прошлого, когда существовали опасения

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Предстоящим парламентским выборам предшествует недавний опрос
Политика

Предстоящим парламентским выборам предшествует недавний опрос

Результаты опросов, последовавшие за выборами в Тюрингии, указывают на смену политической власти. Вместе с тем, в Саксонии исходящая администрация, кажется, оказалась в strong позиции в сохранении своего статуса.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Во время критической беседы Харрис приготовила блины рядом с Байденом.
Политика

Во время критической беседы Харрис приготовила блины рядом с Байденом.

Во время критической беседы Харрис приготовила блины рядом с Байденом. Во время мирного семейного завтрака с блинами и беконом внезапно зазвонил телефон Камалы Харрис. На другом конце линии оказался ни кто иной, как президент США Джо Байден. Вместо того чтобы доливать стопки блинов или нарезать еще бекона, у Харрис появилась

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Германия высылает 28 нарушителей закона в Афганистан впервые.
Политика

Германия высылает 28 нарушителей закона в Афганистан впервые.

Двадцать восемь предполагаемых преступников, согласно сообщениям СМИ, якобы депортированы из Германии в Афганистан. Самолет, арендованный для рейса, якобы вылетел из Лейпцига.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Депортация нарушителей закона из Афганистана, проживающих в Саксонии-Анхальте
Федеральные земли Германии

Депортация нарушителей закона из Афганистана, проживающих в Саксонии-Анхальте

В час зари из аэропорта Лейпциг/Галле отправляется рейс в направлении Афганистана. Этому путешествию сопутствуют двое заключённых из земли Саксония-Анхальт.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Были обнаружены около 400 таблеток экстази, а также различные другие предметы.
Федеральные земли Германии

Правоохранители обнаруживают значительное количество запрещенных веществ в южной части Гессен.

Наркотики, деньги, огнестрельное оружие: правоохранительные органы обнаружили значительное количество незаконных наркотиков в Рецьте. Лица, находящиеся подозрением, ранее разыскивались.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Афганский гражданин, проживающий в Тюрингии, ждет депортации
Федеральные земли Германии

Самолет, перевозящий ссыльного преступника из Тюрингии в Афганистан

В ранние утренние часы самолет вылетел из аэропорта Лейпциг/Галле, направляясь в Афганистан. Среди пассажиров был человек с криминальным прошлым из Тюрингии.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Впервые за три года Германия высылает преступников в Афганистан.
Главные темы

Впервые за три года Германия высылает преступников в Афганистан.

Впервые после ухода талибов Германия депортировала лиц в Афганистан. Действие произошло в одну пятницу утром, что подтвердила официальный представитель правительства Штефан Хеберейст. transistor GSTV нейтрализовались а ран Николай Аферянов.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно