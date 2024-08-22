Германия побила свой рекорд по производству солнечной энергии в июле.

Несмотря на меньшее воздействие солнечного света в июле по сравнению с предыдущим годом, солнечные электростанции в Германии смогли произвести рекордное количество солнечной энергии. Об этом заявил министр экономики Хабек. В целом, кажется, что 2024 год будет процветающим для возобновляемой энергии, с существенным прогрессом в новых установках ветряных турбин.

В июле Германия произвела 10,1 тераватт-часа (ТВтч) солнечной энергии, установив новый ежемесячный рекорд. По данным Министерства экономики, сообщенным группой Funke, в июле было произведено 23,6 ТВтч электроэнергии из возобновляемых источников, из которых около 43% приходилось на солнечную энергию. По сравнению с тем же периодом прошлого года в Германии в течение первых семи месяцев было произведено примерно на 7% больше электроэнергии из возобновляемых источников.

Министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что эти цифры подчеркивают приверженность федерального правительства расширению возобновляемых источников энергии. Хабек заявил, что этот рекордный показатель в июле был достигнут "несмотря на меньшее воздействие солнечного света по сравнению с предыдущим годом", выразив свой оптимизм газетам Funke. "Это показывает, что наши меры эффективны, и генерация солнечной энергии растет". Процесс расширения идет впечатляющими темпами. За первые семь месяцев этого года было установлено на 12% больше солнечной мощности, чем в том же периоде 2023 года. В этот период производство солнечной энергии увеличилось на 14%.

Хабек также отметил "благоприятные перспективы" в секторе наземных ветряных турбин. По данным министерства, утверждение ветряных турбин из первых трех тендерных раундов этого года превысило 7 ГВт по мощности, что более чем на 60% больше, чем в предыдущем году.

Хабек надеется, что Германия находится на пути к достижению своих целей по расширению и защите климата к 2030 году.

Рекордное производство солнечной энергии в июле, несмотря на меньшее воздействие солнечного света, подчеркивает эффективность мер Германии по увеличению солнечной энергии. Эта тенденция указывает на дальнейший рост производства солнечной энергии, создавая положительные ожидания на будущее.

Кроме того, большая часть всей произведенной в июле электроэнергии из возобновляемых источников приходилась на солнечную энергию, подчеркивая потенциал солнечной энергии для значительного вклада в цели Германии по возобновляемой энергии.

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