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Федеральные земли ГерманииНовостиФедеральный пик

Германия не должна получать финансовую выгоду от поставки оружия.

Левая партия в настоящее время столкнулась с вызовами, в связи с предстоящей пямяstätteй в федеральном руководстве и более благоприятными результатами прошлых Опрос<, партии. В битве за государственные выборы в związnera, лидер партии Босио Рамелоdal< все силы.

 and  Ksenia Johnson
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Гизи выступает за предстоящего кандидата СДПГ, Рамелова (Фотография из архива)
Гизи выступает за предстоящего кандидата СДПГ, Рамелова (Фотография из архива)

- Германия не должна получать финансовую выгоду от поставки оружия.

Бывший руководитель фракции "Левых" в бундестаге Германии ГREGOR GISY выразил свою позицию против получения прибыли от экспорта оружия Германией, сославшись на прошлое страны во время Второй мировой войны. На мероприятии вместе с премьер-министром Тюрингии и главным кандидатом от партии "Левые" Bodo Ramelow в Эрфурте Gysi заявил: "Я против продажи немецкого оружия". Несмотря на свою позицию, он не против того, чтобы Украина имела право защищаться от российских атак. Вместо этого он предлагает, чтобы другие страны поставляли оружие, а Германия сосредоточилась на оказании гуманитарной помощи, при этом основной целью было бы прекращение огня.

Вопрос войны и мира, немецких экспортеров оружия и возможность развертывания ракет средней дальности стали главными темами в недавней избирательной кампании в Тюрингии.

Gysi обратил внимание на растущее чувство среди немцев, что они не адекватно представлены традиционной политикой. Он призвал партию "Левые", в том числе и себя, пересмотреть свой подход и действия, чтобы предотвратить приход к власти ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АфД).

Ramelow: Я здесь, чтобы помочь

Ramelow рассказал об инициативе, запущенной партией "Левые", которая выступает за всеобъемлющую пенсионную систему в Германии, охватывающую все профессии и демографические группы. "Нам не нужны отдельные пенсионные схемы для художников, государственных служащих или самозанятых", - подчеркнул Ramelow. Цель состоит в том, чтобы предоставить каждому пенсию в размере 1200 евро.

Общаясь с толпой, Gysi и Ramelow призвали поддержать партию "Левые". "Нам просто нужен голубой небосвод", - сказал Ramelow, имея в виду АфД, которая в настоящее время лидирует в опросах. "Я здесь, чтобы служить в течение следующих нескольких лет", - пообещал Ramelow, 68 лет, который возглавляет правительство "красно-красно-зеленых" с 2014 года, с небольшим перерывом, и не имел большинства с 2020 года. В настоящее время партия "Левые" опрошена на уровне от 13 до 14 процентов, что значительно меньше, чем пять лет назад.

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