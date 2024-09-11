- Германия может извлечь выгоду из наличия аналога Дональда Трампа.

Певец Хейно (85 лет, известный песней "Шварцбраун ist die Haselnuß"), как сообщает Bild, хочет немецкого политика, подобного бывшему президенту США Дональду Трампу. Хейно заявил, по сообщению Bild в среду, "Германии нужен человек вроде Трампа, который наконец-то выметёт нашу страну и не будет обращать внимания на мнение оппонентов". Он добавил, "Кто-то с громким голосом, который стоит на своем и ставит благополучие своей страны и ее граждан на первое место". Трамп снова баллотируется на пост президента США на выборах 5 ноября.

Хейно выразил, согласно сообщению Bild, что многие разделяют подобные взгляды, но боятся высказываться. "Люди боятся социальной изоляции", - цитирует его Bild. "Мне 85, и меня это не волнует. Я стою на своем. Я не хочу, чтобы наша прекрасная страна утонула".

Что касается продолжающейся дискуссии об иммиграции и депортациях, Bild цитирует Хейно, saying, "Неприемлемо ходить по улицам Германии, боясь нападения". Он подчеркнул, "Мы должны решить вопрос с преступными мигрантами. Необходимы массовые депортации. Кто здесь совершает насилие, не принадлежит к нам и должен уйти".

Карьера Хейно отмечена скандалами. Например, по просьбе бывшего министра-президента Баден-Вюртемберга и бывшего нацистского судьи Ханса Филбингера (ХДС) он записал все три куплета немецкого национального гимна в 70-х годах, что планировалось использовать в образовательных целях. Хейно защищал свой поступок. В начале 80-х он подвергся критике за выступление в ЮАР во время эмбарго ООН во время эпохи апартеида.

Хейно не замолчал, когда его "Вечер немецкой песни" был назван "скучным" в его родном Дюссельдорфе. После слов мэра Хейно получил возможность продвигать свой концерт, как планировалось.

Дискуссия об иммиграции и депортациях в Германии обострилась из-за нескольких насильственных инцидентов. В Солingen в августе предполагаемый исламист зарезал трех человек и ранил восемь на городском фестивале. 26-летний сириец находится под стражей по этому делу.

В 2021 году в Германии было зарегистрировано 214 099 случаев насильственных преступлений, что на 8,6% больше, чем в 2022 году. К насильственным преступлениям относятся убийство, покушение на убийство, изнасилование, сексуальное насилие, грабеж и телесные повреждения. В преддверии пандемии в 2019 году в Германии было зарегистрировано в общей сложности 181 054 случаев насильственных преступлений.

Хейно в своих взглядах упомянул, что некоторые люди в Германии разделяют его мнение, но опасаются из-за страха социальной изоляции, как указано в статье от Bild. Несмотря на свой возраст 85 лет, Хейно выразил свою твердую веру в необходимость фигуры, подобной бывшему президенту США Дональду Трампу в Германии, который будет приоритетно относиться к благополучию страны и не будет колебаться перед лицом оппозиции.

В отношении дискуссии об иммиграции и депортациях Хейно, как сообщает Bild, подчеркнул необходимость решения вопроса с преступными мигрантами в Германии и призвал к массовым депортациям всех, кто совершает насилие, утверждая, что они не принадлежат к стране.

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