- Германия, как предполагается, недостаточно инвестирует в обеспечение женского благополучия.

В рамках усилий по защите женщин от смертельного насилия со стороны партнера в Германии еще много работы предстоит сделать, как считает Катарина Григер, директор ассоциации центров консультирования женщин и экстренных номеров (bff). Часто пострадавшим женщинам советуют просто уйти от своих жестоких партнеров, но это может быть опасно, если угроза не учитывается, объясняет Григер.

Она подчеркивает важность получения женщинами профессиональной помощи, например, в центре консультирования. К сожалению, средств на защиту женщин в Германии выделяется недостаточно, отмечает Григер в интервью немецкому пресс-агентству.

Два смертельных инцидента в Берлине в короткий промежуток времени

В 2023 году в Германии 155 женщин были убиты своими партнерами или бывшими партнерами, согласно данным Федерального уголовного полицейского управления - на 22 больше, чем в предыдущем году. В тот же период 24 мужчины стали жертвами насилия со стороны партнера.

В Берлине недавно произошло два таких случая, в результате которых погибли женщины. В прошлую пятницу 28-летняя женщина якобы была убита своим бывшим парнем. За несколько дней до этого 36-летняя женщина, как сообщается, была убита своим бывшим мужем.

Фемициды часто происходят во время или после расставания, поясняет Григер. "Если отношения ранее были характеризовались насилием, контролем и унижением, наибольший риск убийства возникает, когда пострадавшая женщина заявляет о своем намерении расстаться, делает это или уже сделала".

Как должна реагировать ближайшая среда

Когда женщины сталкиваются с насилием или его угрозой, они обычно обращаются к людям из своего ближайшего социального окружения, таким как друзья или родственники. "Очень важно, чтобы те, к кому они обращаются, реагируют с солидарностью и поддержкой", - подчеркивает Григер. К сожалению, пострадавшие женщины часто сообщают, что слышат фразы вроде "ну, два раза танцевать - это не только твой партнер" или "я не могу себе представить, он кажется таким милым".

Григер объясняет: "Помощь доступна в центрах консультирования, где работают квалифицированные специалисты, хорошо разбирающиеся в теме и способные провести риск-оценку вместе с женщиной. В высоко рисковых ситуациях женщины могут найти убежище в женском приюте, если там есть место. В случаях срочного обострения и опасности следует обращаться в полицию, так как это их обязанность по управлению рисками".

Управление рисками не реализуется Consistently в Германии

Григер отмечает, что Конвенция Стамбула - конвенция Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием против женщин и домашним насилием - действует в Германии с 2018 года. Однако управление рисками, предусмотренное в конвенции, еще не реализовано в Германии в полной мере.

Конвенция требует систематической оценки рисков и опасности, в которой все заинтересованные стороны - такие как полиция, органы опеки и попечительства или центры консультирования - совместно оценивают риск для женщины и ее детей и принимают соответствующие меры. Однако это дорогостоящий процесс из-за своей трудоемкости, объясняет Григер.

Закон о домашнем насилии находится в разработке

Она также критикует то, что так называемый Закон об оказании помощи еще не принят. "Только такой закон, дополненный увеличением финансовых ресурсов, может действительно изменить повседневное насилие, которое приводит к гибели женщины каждые два дня".

В ответ на два случая насилия в Берлине федеральный министр по делам женщин Лиза Паус (Зеленые) подчеркнула, что в настоящее время готовится Закон об оказании помощи - он должен предоставить всем жертвам насилия право на помощь. "Это спасает жизни. Это также будет дорогостоящим, чтобы поддержать земли в создании большего числа мест профилактики и защиты для женщин. У нас их слишком мало", - заявила Паус.

Немецкое пресс-агентство сообщает комментарии Григер о недостаточном финансировании защиты женщин, что является критическим вопросом, даже несмотря на то, что БКА (Федеральное уголовное полицейское управление Германии) сообщает об увеличении случаев гибели от насилия со стороны партнера. В этих высоко рисковых ситуациях Григер призывает к немедленной поддержке в центрах консультирования, подобных тем, которые есть в сети БКА, которые могут оценить риск и предоставить убежище, если это необходимо.

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