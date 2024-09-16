Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиРядкие земли

Германия и Казахстан укрепляют свои отношения.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
Канцлер Шольц посещает Астану с основной целью углубить экономические отношения с Казахстаном.
Канцлер Шольц посещает Астану с основной целью углубить экономические отношения с Казахстаном.

Германия и Казахстан укрепляют свои отношения.

Германия стремится снизить зависимость от мощных поставщиков, таких как Китай и Россия. В поисках новых альянсов канцлер Шольц отправляется в Казахстан. Президент Токаев предлагает дополнительные поставки нефти и редкоземельные элементы канцлеру. Оба обсуждают конфликт на Украине.

Во время визита канцлера Германии Олафа Шольца президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию непобедимой и призвал к немедленным переговорам для разрешения конфликта на Украине. "Дальнейшая эскалация войны приведет к катастрофическим последствиям для всего человечества, в частности для стран, непосредственно вовлеченных в российский-украинский конфликт", - заявил он, как сообщают казахстанские новостные агентства. "Фактом является военная непобедимость России", - продолжил он.

По словам Токаева, еще есть "возможность для мира". Он предложил рассмотреть все предложения о мире и сначала прекратить боевые действия, а затем решить территориальные споры.

Шольц подчеркнул приверженность Германии поддержке Украины против российских противников, одновременно призывая к мирной конференции с участием России. "Теперь пришло время изучить возможности", - сказал Шольц, добавив, что Россия должна прекратить агрессию, чтобы способствовать мирным переговорам.

Больше нефти для Германии

Визит Шольца в Казахстан был сосредоточен на укреплении экономических связей. Он упомянул о желании "улучшить возможности для экономических отношений" и подчеркнул важность "надежной, точной и стабильной кооперации" в секторе ресурсов.

Казахстан является третьим по величине поставщиком нефти для Германии, с долей 11,7%, после Норвегии и США, и частично заменил потерянные российские поставки на немецкую нефтеперерабатывающую установку PCK после нападения на Украину.

В ходе визита было согласовано продление и увеличение поставок нефти за пределами 2024 года, хотя точная цифра не была сразу объявлена. В прошлом году Казахстан поставил примерно один миллион тонн нефти на PCK, а на этот год было согласовано 1,4 миллиона тонн.

Токаев заявил, что визит поднимет отношения между двумя странами на новый уровень. "Наше двустороннее сотрудничество будет расширено в духе стратегического партнерства", - сказал он, упомянув об учреждении консорциума по торговле редкоземельными элементами и приветствуя планы компании HMS Bergbau по строительству литиевого рудника в восточном Казахстане с инвестициями в размере 500 миллионов долларов.

"Технологии в обмен на ресурсы"

Токаев подчеркнул, что Казахстан обладает 19 из 34 ресурсов, классифицированных как критические, и готов увеличить экспорт нефти в Европу. "70% наших нефтяных экспортных поставок идут в Европейский Союз. Мы готовы дальнейшим образом раскрыть наш экспортный потенциал и способствовать преодолению энергетических дефицитов", - сказал он, призывая к немецким инвестициям в Казахстан.

Шольц выразил большой интерес к сотрудничеству в сфере ресурсов, поскольку компании стремились диверсифицировать источники импорта. Германия предлагает первоначальную обработку ресурсов в Казахстане, создавая дополнительную стоимость для местной экономики, в отличие от Китая. Токаев подтвердил принцип "технологии в обмен на ресурсы".

Ограничения на свободу прессы и слова

Казахстан, население которого составляет более 20 миллионов человек, является девятым по величине страной по площади и самым значительным экономическим партнером Германии в регионе. Благодаря торговле с соседней Россией и Китаем страна испытывала годы выше среднего экономического роста.

Германское правительство заинтересовано в нефтяных запасах Казахстана, газе и, в долгосрочной перспективе, водороде, полученном из возобновляемых источников энергии. Однако страна, возглавляемая авторитарным президентом Токаевым, подвергается критике за свой рекорд в области прав человека. Свобода прессы и слова существенно ограничены.Joint press conference originally scheduled for Tokayev and Scholz was abruptly canceled by the Kazakh side. In Uzbekistan, the first stop on Scholz's three-day tour, a joint press conference was never planned from the outset.

In the context of strengthening economic ties, Chancellor Scholz expressed interest in a rare earths trade consortium with Kazakhstan, as President Tokayev mentioned the country's abundance of rare earths. Additionally, the potential for HMS Bergbau to establish a lithium mine in eastern Kazakhstan with a $500 million investment was welcomed by both leaders.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Автомобили Патрульной службы Пограничной охраны расположены вдоль ограждения, разделяющего США и...
Политика

Администрация Байдена объявляет о значительном сокращении несанкционированных пересечений границы, в то время как Трамп использует вопросы иммиграции.

Чиновники из США отметили в понедельник еще один месяц минимального пересечения границы, виновником чего они считают недавние исполнительные распоряжения, ограничивающие возможности получения убежища на юго-западной границе. Однако бывший президент Дональд Трамп продолжает критиковать...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно