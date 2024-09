Германия и Казахстан укрепляют свои отношения.

Германия стремится снизить зависимость от мощных поставщиков, таких как Китай и Россия. В поисках новых альянсов канцлер Шольц отправляется в Казахстан. Президент Токаев предлагает дополнительные поставки нефти и редкоземельные элементы канцлеру. Оба обсуждают конфликт на Украине.

Во время визита канцлера Германии Олафа Шольца президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию непобедимой и призвал к немедленным переговорам для разрешения конфликта на Украине. "Дальнейшая эскалация войны приведет к катастрофическим последствиям для всего человечества, в частности для стран, непосредственно вовлеченных в российский-украинский конфликт", - заявил он, как сообщают казахстанские новостные агентства. "Фактом является военная непобедимость России", - продолжил он.

По словам Токаева, еще есть "возможность для мира". Он предложил рассмотреть все предложения о мире и сначала прекратить боевые действия, а затем решить территориальные споры.

Шольц подчеркнул приверженность Германии поддержке Украины против российских противников, одновременно призывая к мирной конференции с участием России. "Теперь пришло время изучить возможности", - сказал Шольц, добавив, что Россия должна прекратить агрессию, чтобы способствовать мирным переговорам.

Больше нефти для Германии

Визит Шольца в Казахстан был сосредоточен на укреплении экономических связей. Он упомянул о желании "улучшить возможности для экономических отношений" и подчеркнул важность "надежной, точной и стабильной кооперации" в секторе ресурсов.

Казахстан является третьим по величине поставщиком нефти для Германии, с долей 11,7%, после Норвегии и США, и частично заменил потерянные российские поставки на немецкую нефтеперерабатывающую установку PCK после нападения на Украину.

В ходе визита было согласовано продление и увеличение поставок нефти за пределами 2024 года, хотя точная цифра не была сразу объявлена. В прошлом году Казахстан поставил примерно один миллион тонн нефти на PCK, а на этот год было согласовано 1,4 миллиона тонн.

Токаев заявил, что визит поднимет отношения между двумя странами на новый уровень. "Наше двустороннее сотрудничество будет расширено в духе стратегического партнерства", - сказал он, упомянув об учреждении консорциума по торговле редкоземельными элементами и приветствуя планы компании HMS Bergbau по строительству литиевого рудника в восточном Казахстане с инвестициями в размере 500 миллионов долларов.

"Технологии в обмен на ресурсы"

Токаев подчеркнул, что Казахстан обладает 19 из 34 ресурсов, классифицированных как критические, и готов увеличить экспорт нефти в Европу. "70% наших нефтяных экспортных поставок идут в Европейский Союз. Мы готовы дальнейшим образом раскрыть наш экспортный потенциал и способствовать преодолению энергетических дефицитов", - сказал он, призывая к немецким инвестициям в Казахстан.

Шольц выразил большой интерес к сотрудничеству в сфере ресурсов, поскольку компании стремились диверсифицировать источники импорта. Германия предлагает первоначальную обработку ресурсов в Казахстане, создавая дополнительную стоимость для местной экономики, в отличие от Китая. Токаев подтвердил принцип "технологии в обмен на ресурсы".

Ограничения на свободу прессы и слова

Казахстан, население которого составляет более 20 миллионов человек, является девятым по величине страной по площади и самым значительным экономическим партнером Германии в регионе. Благодаря торговле с соседней Россией и Китаем страна испытывала годы выше среднего экономического роста.

Германское правительство заинтересовано в нефтяных запасах Казахстана, газе и, в долгосрочной перспективе, водороде, полученном из возобновляемых источников энергии. Однако страна, возглавляемая авторитарным президентом Токаевым, подвергается критике за свой рекорд в области прав человека. Свобода прессы и слова существенно ограничены.Joint press conference originally scheduled for Tokayev and Scholz was abruptly canceled by the Kazakh side. In Uzbekistan, the first stop on Scholz's three-day tour, a joint press conference was never planned from the outset.

In the context of strengthening economic ties, Chancellor Scholz expressed interest in a rare earths trade consortium with Kazakhstan, as President Tokayev mentioned the country's abundance of rare earths. Additionally, the potential for HMS Bergbau to establish a lithium mine in eastern Kazakhstan with a $500 million investment was welcomed by both leaders.

Читайте также: