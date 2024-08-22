Германия борется с смертельным опиоидом

Фентанил представляет собой значительную угрозу, унося жизни многочисленных людей в Соединенных Штатах. Хотя он менее распространен в Германии, существует вероятность того, что его влияние может усилиться. Один из факторов, способствующих этому, может быть связан с Австрией.

Героин был популярным рекреационным наркотиком в Германии в течение десятилетий, и многие летальные исходы, связанные с наркотиками, были связаны с героином. Однако на рынок проникают новые, потенциально вредные вещества. Одно из таких веществ - фентанил, мощный опиоид, который, как объясняет психиатр Норберт Шербаум, примерно в 50 раз сильнее героина. Лектальная доза составляет всего 2 миллиграмма. В 2021 году в Германии в результате потребления запрещенных веществ умерли 2227 человек, из которых 712 были связаны с героином, а 610 - с кокаином и 507 - с крэком. Часто обнаруживалось смешанное использование.

Фентанил также вызвал серьезную проблему с наркотиками в Соединенных Штатах, приведя к тысячам смертей. По данным Национального института по злоупотреблению наркотиками США, в 2021 году от передозировки фентанилом умерло более 70 000 человек.

Фентанил принадлежит к классу новых наркотиков: синтетических опиоидов, таких как тилидин, трамадол и оксикодон, которые являются лицензированными лекарствами, используемыми для облегчения сильной боли. Фентанил действует подобно морфину, но синтезируется искусственно. В медицине он используется для лечения состояний, таких как рак.

Фентанил можно принимать перорально, вводить, нюхать, курить или применять в виде пластыря. В Германии, по словам Шербаума, который является председателем основной немецкой комиссии по вопросам зависимости (DHS), фентанил, похоже, не играет значительной роли по сравнению с Соединенными Штатами. Кризис опиоидов в Соединенных Штатах был в основном вызван чрезмерно разрешением и беспечным назначением сильных обезболивающих. Хотя такие лекарства также назначаются в больших количествах и чаще в Германии по сравнению с прошлым, это не происходит в том же масштабе, что и в Соединенных Штатах, считает Шербаум.

Потребители остаются осторожными

Долгосрочные исследования пациентов, зависимых от опиоидов, в клиниках по детоксикации в Северном Рейне-Вестфалии показывают, что фентанил играет незначительную роль в Германии, по словам Шербаума. Рюдигер Шмольке из Берлинской службы экстренной помощи для людей, зависимых от наркотиков, подтверждает, что фентанил еще не стал серьезной проблемой в открытой наркотической сцене Берлина. "Мы находили его следы в тестах, но это не тот наркотик, который ищут наши клиенты".

С точки зрения потребителей, героин считается более безопасным и обеспечивает более длительный эффект, считает Шмольке, который отвечает за профилактику и консультирование. Многие также осознают повышенный риск передозировки фентанилом. "Именно поэтому наши клиенты скептически относятся или даже отказываются от фентанила".

Шербаум предполагает, что влияние наркотика может расшириться и потенциально вызвать кризис в Германии. "Конечно, мы не можем предсказать будущее, но риск, безусловно, есть", - оценивает эксперт по зависимости. Один из возможных факторов - Афганистан, мировой лидер по производству опиума, сырья для героина, полученного из мака. После запрета талибов на культивацию мака в 2022 году глобальное производство опиума снизилось на 74 процента, согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Хотя немедленные последствия могут не проявляться из-за существующих запасов, в ближайшем будущем ожидается дефицит. Еще одной возможной причиной, по словам психиатра, является изменение глобального наркотического рынка. "Картели осознают, что синтетические продукты намного более прибыльны и менее рискованны в плане правоприменения". Производство фентанила дешевле, чем героина, так как оно может быть синтезировано в лаборатории. Уже сейчас существует риск, что люди, покупающие героин, неосознанно принимают фентанил, что приводит к неверной оценке дозы и непреднамеренной передозировке. Риск летальных нарушений сердечного ритма или остановки дыхания намного выше с синтетическими наркотиками, чем с героином, объясняет Шербаум. С ростом распространения синтетических опиоидов ожидается рост смертности, связанной с наркотиками.

Шмольке также считает, что снижение доступности героина для наркоманов может спровоцировать "предсказуемую катастрофу". Службы помощи наркоманам готовятся к росту фентанила, хотя пока нет необходимости в "панике из-за фентанила".

Образование и всесторонняя терапия и программы заместительной терапии для наркоманов считаются необходимыми. Например, Берлин предлагает четыре комнаты для потребления наркотиков и три мобильных единицы потребления. Но этого недостаточно.

Несмотря на то, что фентанил в настоящее время играет незначительную роль в наркотической сцене Германии, его мощность и потенциальная прибыльность для картелей могут привести к расширению его влияния, что потенциально может спровоцировать кризис. Многие потребители остаются осторожными в отношении фентанила из-за повышенного риска передозировки по сравнению с героином.

По мере снижения глобального производства опиума и перехода наркокартелей на синтетические продукты, такие как фентанил, из-за их прибыльности и сниженного риска, растет озабоченность непреднамеренной передозировкой среди потребителей героина, которые неосознанно принимают фентанил.

Читайте также: