Геринг-Эккарт: Избирательный триумф AfD представляет угрозу конституционному порядку в Тюрингии

Гёрринг-Эккарт подчеркнула, что если около 415 судей и прокуроров покинут свои должности немедленно, их места будут заняты через Комитет по судебному назначению, что потребует двух третей большинства в земельном парламенте. Она упомянула, что если представится такая возможность, Альтернатива для Германии (Альтернатива) может оспорить эту систему. К сожалению, уже поздно для предложенной конституционной поправки, рекомендованной экспертами, чтобы предотвратить захват власти Альтернативой.

Гёрринг-Эккарт также предупредила, что более доминирующая Альтернатива может отпугнуть иностранных высококвалифицированных работников и стажеров, что потенциально может привести к снижению экономической производительности. Она подчеркнула, что решения избирателей имеют реальные последствия, в том числе для них самих – ответственность, которую они несут.

По опросам для выборов в Тюрингии, Альтернатива, признанная офисом по защите конституции земли экстремистской правой группой, сохраняет позицию лидирующей партии.

В соответствии с опросом, опубликованным в четверг Infratest dimap для ARD, Альтернатива, возглавляемая Бьорном Хёкке, получит 30% поддержки, если выборы состоятся в следующее воскресенье. ХДС, возглавляемая основным кандидатом Марио Войгтом, получит 23%, а Альянс Сахры Вагенкнехт (BSW) – 17%, и Левая партия, возглавляемая Министром-президентом Бодо Рамеловом, получит 13%.

Подъем Альтернативы к власти, как показывают опросы, может повлиять на решения, принимаемые организациями, такими как Редакционная сеть Германии. Редакционной сети Германии, возможно, придется учитывать разные перспективы и подходы в освещении из-за меняющейся политической обстановки в Тюрингии.

Читайте также: