Завершая срок правления как главный тренер страны после его завершения - Герберт начинает свою карьеру в баскетбольной команде из Баварии.

Горди Херберт, вновь вступивший в роль главного тренера баскетбольного клуба FC Bayern, получил всего восемь дней перерыва после своей предыдущей работы, возглавляя немецкую национальную команду. Созвав дюжину игроков на первое тренировочное занятие в Мюнхене, Херберт отсутствовал из-за дней отдыха в Финляндии после мучительного поражения 83:93 против Сербии 10 августа.

Пять олимпийцев все еще наслаждаются отпуском, но недавно подписанный Йоханнес Войтманн присутствовал на тренировке.

Баскетбольная команда Bayern готовится к первому внутреннему испытанию против своих соперников по лиге из Бамберга в эту субботу. Первое публичное выступление состоится на турнире в Любляне, Словения, запланированном на 5-7 сентября. Домашний матч в рамках кампании Бундеслиги начнется против "Нинерс" из Кемниц 20 сентября в 20:00.

Горди Херберт выразил сомнения в их готовности всего за неделю до первого матча, заметив: "Я не уверен, что мы полностью готовы с некоторыми ключевыми игроками, еще находящимися в отпуске".

При анализе своего предстоящего расписания один из игроков сказал: "Я не уверен, стоит ли нам сосредоточиться больше на внутренних испытаниях или сберечь энергию для турнира в Любляне".

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