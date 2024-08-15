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Герберт Гронемайер становится "спонсором" своего сердечного клуба

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Герберт Грёнемейер рад наконец-то попасть на джерси клуба VfL Bochum.
Герберт Грёнемейер рад наконец-то попасть на джерси клуба VfL Bochum.

Герберт Гронемайер становится "спонсором" своего сердечного клуба

Герберт Гронемайер повсюду присутствует на каждом домашнем матче «ВфЛ Bochum», теперь певец также украшает футболки клуба. В матчах «ВфЛ» в DFB-Pokal он выступает в качестве рукавного спонсора. На футболках можно прочитать надпись «HG 4630 Bochum».

Эмоциональная сделка для «ВфЛ Bochum»: Герберт Гронемайер становится рукавным спонсором клуба «Вонне Кастропер» в DFB-Pokal. Команда впервые выйдет на поле с надписью «HG 4630 Bochum» на рукаве в матче в воскресенье, объявил футбольный клуб. Это отсылка к юбилею двойного платинового альбома музыканта. Альбом «4630 Bochum» Гронемайера был выпущен в 1984 году. В первом раунде кубка рейнский клуб встретится с новичком второй лиги «Яхн Регенсбург» (в 15:30 в прямом текстовом трансляции на ntv.de).

«Всегда было моей большой мечтой выйти на поле на «Рурштадионе» в футболке «ВфЛ», — цитируется Гронемайер в своем заявлении. Хотя это не удалось, он очень рад, что хотя бы попал на футболку. Он желает клубу наибольшего успеха tanto в кубковом сезоне, как и в Бундеслиге. Гронемайер повсюду присутствует на домашних матчах. С легендарным городским гимном «Бохум» перед каждым началом игры. Иногда даже противники присоединяются, например, тренер Штефан Баумгарт.

«Эта идея пришла после его грандиозных концертов в нашем «Vonovia Ruhrstadion», — сказал Тим Йост, директор по маркетингу и продажам «ВфЛ Bochum». Клуб очень гордится тем, что выиграл одного из самых известных артистов Германии в качестве партнера по кубку. С футболкой клуб также хочет поддержать благотворительные организации. За каждую проданную ограниченную футболку 10 евро пойдет «Tafel Bochum & Wattenscheid e.V. - Kindertafel» и «Suppenküche Bochum e.V.». Кроме того, они получат сумму, собранную с аукциона использованных футболок.

«Мы очень рады, что наша команда выйдет на поле в этом кубковом сезоне с легендарной надписью «HG 4630 Bochum» и что мы можем сделать что-то хорошее через это», — сказал Йост.

Вовлечение Гронемайера в DFB-Pokal выходит за рамки его присутствия на домашних матчах, так как он выступает в качестве рукавного спонсора «ВфЛ Bochum» в этих кубковых матчах. В предстоящем кубковом матче против «Яхн Регенсбург» команда впервые выйдет с «HG 4630 Bochum» на рукавах, чествуя юбилей альбома Гронемайера.

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