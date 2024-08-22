- Генриксен делится своими целями в сезоне: "Я довольно не взволнован"

Бо Хенриksen, тренер Майнца 05, не раскрыл свои цели на сезон перед стартом Бундеслиги. Он пошутил: "Я так же захватывающ, как наблюдение за сушкой краски. Я просто фокусируюсь на следующем матче". Он сказал это во время предматчевого интервью перед игрой с 1. FC Union Berlin в субботу (3:30 PM/Sky). Несмотря на шутливый тон, Хенриksen признал важность хорошего старта. "Тогда мы сможем переключиться на другие вещи".

В предстоящем матче произойдет любопытное соперничество между датскими тренерами, так как Бо Свенссон, бывший игрок Майнца, также примет участие. Свенссон тренировал Майнц с января 2021 года по ноябрь 2023 года и даже носил цвета клуба с 2007 по 2014 год. Хенриksen вспоминал о Свенссоне, называя его "большим героем здесь". Однако он признался, что их отношения не очень личные. "Я играл против него в датской Суперлиге примерно 25 или 30 лет назад".

Что касается дополнительных трансферов, Хенриksen оставил свои варианты открытыми. Как он сам сообщил, вся его команда готова к старту лиги, все игроки здоровы и тренируются. Будет ли Майнц делать еще какие-либо подписания до закрытия трансферного окна, пока не ясно. "Мы делаем ход только в том случае, если это выгодно для нас", - сказал Хенрикен. СМИ намекают на интерес Майнца к датскому полузащитнику Никласу Валлису из "Брондбю ИФ".

Первой командой, с которой Майнц 05 сыграет в стартовом матче Бундеслиги, будет ни кто иной, как FC Union Berlin. Несмотря на шутку Хенриксена о своем уровне возбуждения, он подчеркнул важность хорошего старта для своей команды, что позволит им сосредоточиться на других вещах позже.

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