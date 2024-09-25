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Генеральный секретарь ООН Гутерриш подчеркивает необходимость участия в всемирной дискуссии по искусственному интеллекту в ООН.

 and  John Stellmacher
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Генеральный секретарь ООН Гуттериш призывает к международному обсуждению ИИ на Генеральной...
Генеральный секретарь ООН Гуттериш призывает к международному обсуждению ИИ на Генеральной ассамблее ООН

Генеральный секретарь ООН Гутерриш подчеркивает необходимость участия в всемирной дискуссии по искусственному интеллекту в ООН.

Глава ООН Антониу Гутерреш считает Организацию Объединенных Наций единственным институтом для глобального управления искусственным интеллектом. На своей дебютной речи перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке он заявил: "ООН - это всемирная площадка для диалога и согласия". ООН, будучи доступной для всех, уникально расположена для стимулирования сотрудничества в вопросах, связанных с ИИ. Гутерреш также заявил: "Либо глобальный диалог происходит здесь, либо он не происходит вообще".

Искусственный интеллект имеет потенциал революционизировать многие аспекты нашей жизни, в том числе работу, образование и взаимодействие. Он может служить мощным инструментом для блага человечества, но одновременно представляет собой "непредвиденную, existential угрозу" для человеческого существования.

Комиссия, назначенная главой ООН, занимается изучением способов смягчения existential рисков, связанных с ИИ. Комиссия предложила, чтобы ООН сыграла ведущую роль в регулировании ИИ, чтобы гарантировать справедливое распределение его выгод и минимизацию рисков.

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