Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что администрация Байдена оказала давление на Meta, чтобы ограничить контент, связанный с COVID, в 2021 году.

В 2021 году высокопоставленные чиновники администрации Байдена, в том числе из Белого дома, неоднократно просили нашу команду в течение нескольких месяцев подавить определенный контент, связанный с COVID-19, такой как шутки и пародии, и выражали значительное недовольство, когда мы отказывались подчиняться. В соответствии с показаниями Цукерберга перед судебным комитетом, он чувствовал, что это давление было необоснованным и сожалел, что его компания, владелец Facebook и Instagram, не выразила свои возражения более решительно. Цукерберг упомянул, что с учетом хindsight и свежей информации некоторые решения, принятые в 2021 году, сегодня не были бы приняты.

Цукерберг подчеркнул своей команде в то время, что они не должны жертвовать своими стандартами контента из-за давления какой-либо администрации и готовы столкнуться с такими проблемами в будущем.

Президент Байден заявил в июле 2021 года, что социальные медиа-платформы наносят ущерб людям через дезинформацию, связанную с пандемией.

Хотя Байден позже отозвал свои замечания, главный санитарный врач США Вивек Мурthy заявил в то время, что дезинформация, распространяемая в социальных сетях, представляет значительную угрозу общественному здоровью.

В ответ на письмо Цукерберга представитель Белого дома заявил, что они призывали к ответственным действиям для защиты общественного здоровья и безопасности в то время. Представитель также утверждал, что они ожидают, что частные компании, такие как технологические компании, учитывают последствия своих решений для американской общественности перед принятием решений о представлении информации.

Цукерберг раскрыл в своем письме, что ФБР предупредило его компанию о потенциальной российской дезинформации, связанной с действиями Хантера Байдена в Burisma и их влиянием на выборы 2020 года.

Позже в том году Цукерберг сказал, что его команда временно подавляла новостные статьи из New York Post, которые обвиняли семью Байденов в коррупции, пока их не проверили факты. Цукерберг признал, что с retrospectives эти статьи не были российской дезинформацией, и они не должны были ограничивать их распространение.

С тех пор Meta изменила свои политики и процедуры, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем и больше не будет ограничивать контент в США, ожидая проверки фактов.

В своем письме в судебный комитет Цукерберг пообещал не повторять действия, которые он принял в 2020 году, когда он помогал "электоральной инфраструктуре".

Цукерберг объяснил, что цель состояла в том, чтобы предоставить необходимые ресурсы местным избирательным агентствам по всей стране, чтобы гарантировать безопасное голосование во время пандемии. Однако Цукерберг признал, что некоторые люди почувствовали, что эти инициативы поддерживают одну партию больше, чем другую. В результате он не будет делать подобный вклад в этот раз.

Члены комитета по судебным вопросам Палаты представителей, связанные с ГОП, поделились письмом Цукерберга на платформе X и заявили, что администрация Байден-Харрис оказывала давление на Facebook, чтобы цензурировать американских граждан, и что Facebook подчинился этим требованиям и также подавил историю о ноутбуке Хантера Байдена.

Цукерберг уже давно находится под пристальным вниманием лидеров республиканцев в Конгрессе, которые обвиняют Facebook и другие большие технологические платформы в том, что они склоняются к консерваторам. Несмотря на то, что Цукерберг утверждает, что Meta придерживается своих руководящих принципов беспристрастно, это мнение набирает популярность в консервативных кругах. Республиканские политики особенно сосредоточились на решении Facebook ограничить распространение истории New York Post о Хантере Байдене.

На недавних слушаниях в Конгрессе Цукерберг пытался преодолеть пропасть между своей социальной медиа-империей и политиками, но безрезультатно.

Во время слушаний в Сенате 2020 года Цукерберг признал, что многие сотрудники Facebook склоняются к левым. Цукерберг настаивал, однако, что компания принимает меры, чтобы предотвратить политическую предвзятость в процессах принятия решений.

Кроме того, он утверждал, что контент-модераторы Facebook, большинство из которых являются подрядчиками, приезжают из разных мест по всему миру и представляют более широкое отражение сообщества, которое они обслуживают, чем штат сотрудников Facebook в штаб-квартире в заливе Сан-Франциско.

В июне этого года в победе для Белого дома Верховный суд постановил со счетом 6:3, что истцы в деле, утверждающем федеральную цензуру консервативных голосов в социальных сетях, не имеют необходимой юридической основы.

В своем большинстве мнении судья Эми Конei Бэрретт заявила, что истцы должны продемонстрировать значительный риск немедленного вреда, который можно связать с федеральным правительством, чтобы установить основания. Бэрретт также утверждала, что ни один из истцов не соответствовал этому критерию, и поэтому они не имели юридического права требовать предварительного запрета.

Согласно Новостной грамотности, непартийной образовательной группе, в ходе выборов 2024 года было выявлено более 500 случаев дезинформации, в том числе ложные поддержки знаменитостей.

Несмотря на давление со стороны высокопоставленных чиновников администрации Байдена на подавление определенного контента, связанного с COVID-19, Цукерберг призвал свою команду поддерживать свои стандарты контента в деловых решениях. Представитель Белого дома позже признал, что они ожидали, что частные компании, такие как технологические компании, учитывают последствия своих решений для американской общественности.

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