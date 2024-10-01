GDL выражает намерение не санкционировать продажу Schenker железным дорогам.

Профсоюз немецких железнодорожников GDL может не поддержать продажу логистического подразделения железнодорожной компании Schenker, но вряд ли это помешает сделке. В выходные дни более крупный железнодорожный и транспортный профсоюз (EVG) заявил о своем намерении проголосовать против продажи на внеочередном заседании совета в среду. Они в основном обеспокоены возможной потерей рабочих мест.

Даже если вся сторона сотрудников проголосует против продажи в среду, они не смогут превзойти двойные голосующие права председателя. Профсоюзы не смогут остановить процесс продажи, пока сторона владельцев остается единой.

Deutsche Bahn планирует продать Schenker датскому конкуренту DSV за 14,3 миллиарда евро, избавляясь от одного из немногих прибыльных сегментов в компании. Выручка от продажи будет строго использована для сокращения долга, который достиг около 33 миллиардов евро в первой половине года. Кроме совета, необходимо одобрение федерального правительства.

GDL в целом поддерживает продажу компании, так как она выходит за рамки основного железнодорожного бизнеса. Однако они подчеркивают, что наивысшая цена покупки не должна быть главным определяющим фактором. "Вместо этого должна быть обоснованная программа поглощения для сотрудников DB Schenker AG", - заявили они.

"В соответствии с недавними отчетами, процесс торгов не представлен открыто и равномерно совету", - заявили они. Этот процесс затрудняет принятие правильного решения советом. "Пока не будет доступна прозрачность для принятия решения, GDL не будет иметь положительного мнения", - заключили они.

Комиссия приняла к сведению обеспокоенность немецких профсоюзов по поводу продажи и изучила информацию, предоставленную государствами-членами по этому вопросу. Несмотря на опасения GDL, реальный подсчет голосов на внеочередном заседании совета может не быть повлиявшим их оппозицией, учитывая вес голосующих прав других заинтересованных сторон.

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