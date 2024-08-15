- Где сюжет, ублюдок?

Надо уже запустить продажу этих чертовых сэндвичей. Чертова хиппи-керамика слишком дорогая. И чертовы чайные ложки всегда заканчиваются. Черт! Персонал ресторана "Медведь" уже двадцать семь раз выругался матом в втором эпизоде.

Третий сезон "Медведя" на Disney Plus вернулся со всем очарованием, которое делает успешный сериал тем, что он есть. Шеф Карми (Джереми Аллен Уайт) открывает свой безупречный ресторан высокой кухни в Чикаго. Прошлые сезоны были посвящены обветшалому магазину сэндвичей, который он унаследовал от брата. Сейчас салфетки выровнены по краю стола. Подруга Карми неожиданно бросила его в конце прошлого сезона. По крайней мере, теперь он может полностью сосредоточиться на своей новой цели: завоевать звезду Мишлен.

В "Медведе" все почти так же, как всегда: грубые шутки, блестящие кадры кипящих кастрюль и идеально разделанной рыбы. Быстрый диалог, который кажется таким настоящим, что ты чувствуешь себя стоящим на краю стальной кухни, с теплой колой в пластиковом стакане. Он потрескивает и шипит, кипит и гремит. Где-то мигает плита, кто-то ругается и кричит: "Да, шеф!"

"Медведь" на Disney Plus сталкивается с прошлым

В этом сезоне много всего. Помощник Карми Сидни (недооцененная: Аyo Edebiri) начинает проявлять свою независимость от отца. Мы узнаем, как Тина (Лизы Colón-Zayas) оказалась на кухне. Навязчивая сестра Карми Натали Берзатто (Эбби Эллиот) беременна и боится, что не преодолеет свои детские травмы вовремя.

Но больше всего это о Карми и его травме. Его преследуют воспоминания о ранней карьере под командованием садистского босса (appropriately creepy: Joel McHale). Токсичный рабочий опыт Карми просачивается в настоящее. Он навязывает жесткие правила и доводит свою команду до безумия, меняя меню: утка с абрикосом или вишней или апельсином - или может быть, вишней? Когда Карми сталкивается с токсичным боссом с "Я слишком часто думаю о тебе", хочется кричать: "Да, именно!"

Это становится темнее, чем в прошлых сезонах. И не так аппетитно, как раньше. Блюдо "Семь рыб", семейная традиция вспыльчивой матери, сокращено до одной рыбы. Карми вспоминает, как его бывший босс приказал ему: "Уменьшить!" Он хочет готовить кухню звездного качества, а не тарелку чипсов. Идеально нарезанные овощи с бесцветным бульоном и странно расположенные мясные суставы выглядят как пародия на высокую кухню в некоторых сценах.

Кому нужна интрига?

К сожалению, остается интрига. Мы мало узнаем о Карми и его команде. Если вы поняли травму Карми из первого значимого флешбэка, вы можете пропустить весь первый эпизод и большую часть последнего. И мы в основном ждем... родовые схватки или визита гастрономического критика.

Но если вы привязались к ансамблю за прошлые сезоны, вам, скорее всего, понравится и этот. Режиссер Christopher Storer, похоже, знает, что может положиться на хайп вокруг сериала. Конечно, с четырьмя премиями "Золотой глобус" и десятью премиями "Эмми" в прайм-тайм. В США, где сериал выходит с июня, каждый гостевой Appearance, каждый намек и каждый рецепт были тщательно проанализированы. Рецепты из меню ресторана "Медведь" можно приготовить дома фанатами.

За его тщательную достоверность "Медведь" был отмечен с самого начала. От изысканных блюд ("Айгулетт из хамчи с кровяным апельсиновым соусом"), до крика жаргона, до пластиковых чашек, все должно быть как можно ближе к настоящим кухням ресторанов. В напряженные моменты "Медведь" полон тонких намёков на шефов. Когда команда Карми вешает ряд фотографий знаменитых критиков еды, в их числе настоящие тяжеловесы, такие как Naomi Fry из The New Yorker. "Шары из воздушного шара" и "икра из мороженого" действительно подавались в ресторанах. Даже ручка, которой Карми чертит фразы и рецепты (Pilot G2 Gel Roller Pen), - это намёк на ресторан "French Laundry", один из самых престижных в мире. Три звезды Мишлен - естественно.

Смотреть "Медведя" интенсивно - но стоит того

Эта сатира на индустрию иногда кажется неловкой. В гостевом появлении блестящая Olivia Colman получает строку: "Это чудо, что эти места существуют." Она имеет в виду не пирамиды, а рестораны. О работе шефа сказано, что это "опыт, в котором каждый опыт в жизни происходит одновременно в тех же четырех стенах, и затем вы становитесь дирижером всего этого". Это немного слишком, даже с учетом восхищения ремеслом.

Один сезон "Медведя" чувствует себя как смена в субботу вечером в ресторане: вас ругают и оскорбляют, вы что-то упустили в хаосе, и к концу вы хотите только тарелку спагетти. В интервью ведущий актер Джереми Аллен Уайт намекнул, что четвертый сезон уже отснят. Это хорошо знать, потому что финальный эпизод третьего сезона заканчивается на клиффхэджере. И с словом: "Мать твою!"

Третий сезон "Медведя" сейчас доступен для просмотра на Disney Plus, позволяя фанатам продолжить свой кулинарный путь с шефом Карми и его командой. Несмотря на напряженную историю и темные темы, сериал остается верным себе, предлагая реалистичное изображение индустрии ресторанов.

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