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Где инструктор по дайвингу?

Прогресс в расследовании атаки на Северные потоки: Почти через два года после взрывов на трубопроводах подозреваемый избежал наказания из-за отсутствия ключевой информации.

 and  Viktoria Klein
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- Где инструктор по дайвингу?

Медленно, тайна вокруг взорванных газопроводов "Северный поток" разматывается – даже если немецкие следователи потерпели неудачу. Генеральная прокуратура Польши подтвердила расследования "Zeit", ARD и "Süddeutsche Zeitung", согласно которым существует европейский ордер на арест украинца, который последнее время проживал в Польше. Однако следователи не нашли его по месту жительства, заявил представитель Генеральной прокуратуры Польши. "Он пересек границу между Польшей и Украиной в начале июля".

Розыск: Володмир З., инструктор по дайвингу

Этот мужчина, как считается, – Володмир З., инструктор по дайвингу. По словам представителя, он смог беспрепятственно уйти, так как немецкая сторона не внесла его в шенгенский регистр, где перечислены те, на кого выдан европейский ордер на арест. "Польская пограничная охрана не имела информации и оснований для задержания З., так как он не значился как разыскиваемый", – сказал представитель.

Расследования, сообщенные "Die Zeit" и "Der Spiegel", предполагают, что З. был заснят на камеру на Рюгене за две недели до взрыва в Балтийском море. Тот же мужчина, как сообщается, был опознан свидетелями в составе группы, которая была доставлена из Украины в Польшу в Германию – и, как считается, является предполагаемой командой саботажников.

Еще двое украинцев под подозрением

Еще двое украинских граждан, в том числе женщина, также подозреваются, согласно сообщениям СМИ. В момент инцидента на борту яхты якобы находились шесть мужчин и одна женщина, откуда, как считается, было совершено нападение. Они могли разместить взрывные устройства на трубопроводах как дайверы. Публикуемая информация также основана на "подсказках из иностранной службы разведки".

Газопроводы "Северный поток", которые проходят от Выборга и Усть-Луги в России под Балтийским морем и заканчиваются в Любмине возле Грайфсвальда, были взорваны 26 сентября 2022 года. Три из четырех трубопроводов были повреждены, а четвертый был закрыт. Спорный газопровод с тех пор не функционирует. Почти все страны, прибрежные к Балтийскому морю, а также Украина, Франция и США резко критиковали газопровод за усиление энергетической зависимости Европы от России.

З. – герой в Польше?

Поэтому в Польше и на Украине было мало интереса к расследованию нападения на энергетический маршрут. "В Польше строительство газопроводов "Северный поток" считалось грехом, и предполагаемый саботажник, такой как Володмир З., был бы воспринят как герой с этой точки зрения, как неоднократно выражали польские политики за закрытыми дверями", – пишет "Zeit" о медленном расследовании.

На текущий момент яхта "Андромеда" отплыла из гавани Росток для саботажа в начале сентября 2022 года, и, скорее всего, З. был на борту. Весь путь прошел через Рюген, Борнхольм, датские Кристиансё, Сандхэмн в Швеции и польский Колобжег обратно в Росток. Взрывные устройства были размещены в 12 морских милях к югу от острова Борнхольм на глубине 80 метров. Остатки взрывчатых веществ были найдены на борту "Андромеды".

Дания и Швеция прекратили свои расследования.

После инцидента сразу же возник вопрос: как были прикреплены взрывные заряды, чтобы повредить линии трубопроводов? Эксперты считали возможным, что обученные дайверы могли разместить взрывные устройства на местах. После нападения власти нескольких стран начали расследования. Однако Дания и Швеция с тех пор прекратили свои расследования.

Россия, также подозреваемая в организации нападения, критиковала прекращение расследований в Дании и Швеции. "Решение говорит само за себя, и оно говорит о том, как были завершены расследования", – сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в феврале этого года. России не предоставили доступ к результатам расследования, и теперь дело просто закрывается.

  1. Несмотря на то, что Генеральная прокуратура Польши подтвердила европейский ордер на арест Володмира З., инструктора по дайвингу, которого связывают с взрывом газопроводов "Северный поток", Комиссия еще не сделала официальных заявлений относительно расследования или процесса экстрадиции.
  2. В результате взрыва газопроводов "Северный поток" несколько европейских стран, в том числе Дания и Швеция, закрыли свои расследования, что вызывает вопросы о прозрачности и тщательности расследования, как призвал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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