Газета "Taz" с базы в Берлине прекратит свою физическую публикацию к октябрю 2025 года.

"Журнал "taz", базирующийся в Берлине, станет первой значимой региональной ежедневной газетой в Германии, прекращающей выпуск печатных изданий в будние дни с октября 2025 года. С понедельника по пятницу издание будет доступно только в электронной версии, в то время как выходные выпуски "wochentaz" останутся в печатном виде. Об этом было объявлено на собрании в Берлине в прошлую субботу со-директорами газеты Алине Люлльманн и Андреасом Маргграфом.

На общем собрании издательского кооператива "taz" было объявлено, что последний печатный выпуск ежедневного "taz" выйдет в свет 17 октября 2025 года. Руководство выразило удовлетворение, заявив, что этот шаг является наиболее существенным этапом в процессе цифровой трансформации газеты, над которым они работают уже шесть лет.

С 2018 года "taz" прилагает усилия для противодействия снижению подписки на печатную версию и расширению своей аудитории. Кроме того, до середины октября 2024 года будет расширен "taz"-приложение и пройдет масштабная реконструкция сайта, как было объявлено.

Руководство выразило свой энтузиазм и облегчение, заявив, что все будущие продукты "taz" достаточно продвинуты и успешны, чтобы совершить этот значительный скачок в цифровое будущее газеты. Главные редакторы Барбара Юнге и Ульрике Винкельманн заявили, что "taz" не находится в кризисе и действует из позиции силы. Они подчеркнули, что журналистика "taz" процветает tanto на цифровых, так и на печатных платформах.

Технические преобразования даже могут способствовать увеличению энергии для большего количества журналистики, гарантируя, что "taz" продолжит оставаться самой заметной левой, прогрессивной силой в немецком медиа-ландшафте, как они объяснили. "taz" выходит как региональная ежедневная газета с 1979 года.

Только выходные выпуски будут доступны в печатном виде с понедельника по пятницу, а "taz" будет существовать только в электронной форме. Несмотря на смену, журналистика "taz" продолжит процветать tanto на цифровых, так и на печатных платформах."

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