"Гап-Бендер" получает 10,93 от критиков.

Гина Луккенкумпер буквально светилась гордостью, размахивая немецким флагом, она купалась в аплодисментах зрителей в Берлине. С результатом 10,93 секунды Луккенкумпер официально побила свой собственный рекорд на дистанции 100 метров на ISTAF, замолчав своих критиков в конце длинного сезона.

"Я уже давно намекала на большой талант внутри меня", - заявила Луккенкумпер после того, как улучшила свой предыдущий лучший результат на две сотых секунды - достижение, последнее раз достигнутое немецким бегуном на 100 метров в 1988 году. Это было приятное вознаграждение для 27-летней спортсменки, наконец-то продемонстрировавшей свой полный потенциал в этом году. Однако это произошло немного позже, чем ожидалось, после Олимпиады.

"Разочаровывающе", - отметила Луккенкумпер в интервью ARD, "немного опоздало". Ведь ее результат 10,93 секунды в Берлине мог бы легко гарантировать ей место в финале на Олимпиаде, что было ее основной целью. "Я бы предпочла показать это время в Париже", - призналась Луккенкумпер, но она быстро переключилась на мысли о "приятном завершении сезона".

Луккенкумпер подверглась жесткой критике после Парижа - несмотря на свою героическую роль в эстафете спринта, принесшей бронзовую медаль на Олимпиаде. "Я вынуждена была слушать людей, которые говорили, что я уже не в форме и должна уйти из спорта", - призналась бывшая чемпионка Европы газете Tagesspiegel после вылета в полуфинале личного соревнования. "Но оказалось, что это были необоснованные мнения людей, не разбирающихся в спринте. Есть множество спортсменов, которые все еще ставят личные рекорды в свои тридцать лет".

Луккенкумпер по-прежнему полна решимости продолжать соревноваться. "У меня нет планов повесить кроссовки на гвоздь в ближайшее время", - заявила она: "Посмотрим, какие новые достижения еще ждут меня".

"Впечатляющее выступление Гина Луккенкумпер на дистанции 100 метров стало доказательством ее непреходящей любви к спорту".

"Несмотря на критику после Олимпиады, Луккенкумпер остается преданной своему спортивному призванию, стремясь к новым достижениям в будущем".

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