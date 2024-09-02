Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиСпортивные

"Гап-Бендер" получает 10,93 от критиков.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

"Гап-Бендер" получает 10,93 от критиков.

Гина Луккенкумпер буквально светилась гордостью, размахивая немецким флагом, она купалась в аплодисментах зрителей в Берлине. С результатом 10,93 секунды Луккенкумпер официально побила свой собственный рекорд на дистанции 100 метров на ISTAF, замолчав своих критиков в конце длинного сезона.

"Я уже давно намекала на большой талант внутри меня", - заявила Луккенкумпер после того, как улучшила свой предыдущий лучший результат на две сотых секунды - достижение, последнее раз достигнутое немецким бегуном на 100 метров в 1988 году. Это было приятное вознаграждение для 27-летней спортсменки, наконец-то продемонстрировавшей свой полный потенциал в этом году. Однако это произошло немного позже, чем ожидалось, после Олимпиады.

"Разочаровывающе", - отметила Луккенкумпер в интервью ARD, "немного опоздало". Ведь ее результат 10,93 секунды в Берлине мог бы легко гарантировать ей место в финале на Олимпиаде, что было ее основной целью. "Я бы предпочла показать это время в Париже", - призналась Луккенкумпер, но она быстро переключилась на мысли о "приятном завершении сезона".

Луккенкумпер подверглась жесткой критике после Парижа - несмотря на свою героическую роль в эстафете спринта, принесшей бронзовую медаль на Олимпиаде. "Я вынуждена была слушать людей, которые говорили, что я уже не в форме и должна уйти из спорта", - призналась бывшая чемпионка Европы газете Tagesspiegel после вылета в полуфинале личного соревнования. "Но оказалось, что это были необоснованные мнения людей, не разбирающихся в спринте. Есть множество спортсменов, которые все еще ставят личные рекорды в свои тридцать лет".

Луккенкумпер по-прежнему полна решимости продолжать соревноваться. "У меня нет планов повесить кроссовки на гвоздь в ближайшее время", - заявила она: "Посмотрим, какие новые достижения еще ждут меня".

"Впечатляющее выступление Гина Луккенкумпер на дистанции 100 метров стало доказательством ее непреходящей любви к спорту".

"Несмотря на критику после Олимпиады, Луккенкумпер остается преданной своему спортивному призванию, стремясь к новым достижениям в будущем".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

"Воздушные выступления Липовица впечатляют, как предпочтительный выбор Роглича в Вюльте"
Спорт

"Воздушные выступления Липовица впечатляют, как предпочтительный выбор Роглича в Вюльте"

"Воздушные выступления Липовица впечатляют, как предпочтительный выбор Роглича в Вюльте" Цикломонстр Примож Роглич восхищается талантом немецкого проспекта Флориана Липовца, продемонстрированным на Вуэльте Испании. "Он в полете", - сказал Роглич во время второго дня отдыха гонки. "Первый раз быть его товарищем по команде - настоящее удовольствие.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Шульц плачет в борьбе, соперник завоевывает бронзовую медаль
Спорт

Шульц плачет в борьбе, соперник завоевывает бронзовую медаль

Шульц плачет в борьбе, соперник завоевывает бронзовую медаль На Паралимпийских играх в Париже выступления немецкой команды по триатлону существенно улучшились, и tanto Martin Schulz, как и Anja Renner, показали впечатляющие результаты. Несмотря на то, что Schulz всего на шаг отошел от своего личного "золотого хет-трика", он все же

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Мартин Шульц, триатлонный конкурент, выражает удовлетворение своей завоеванной бронзовой медалью
Спорт

"Бронзовый триумф": Шульц радуется третьему месту

Мартин Шульц не повторит свои триумфы на Паралимпийских играх 2016 и 2021 года. Вердикт в его триатлоне определяется в беговом сегменте. Его тренер вдохновляет его уникальным сигналом.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Уникальные расследования: полиция Бонна сейчас занимается двумя необычно мрачными историческими...
Федеральные земли Германии

Правоохранители в Бонне возобновляют расследования последних десятилетий.

Нераскрытые тайны: Полиция Бонна пересматривает две неопознанные смерти, призывая помощь сообщества. Вопроса входят трагическая гибель младенца и 17-летнего человека.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В течение более 10 лет было показано 144 эпизода "Львиного логова", в котором Юдит Уильямс сидит...
Культура

За десять лет, организация 418 участвует в многочисленных сделках.

За последние десять лет 'Львиный ров' наблюдал за разнообразными презентациями на конкурсе начинающих предприятий. Этот памятный сезон начнётся 2 сентября.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Что означает этот особенный светофор, встречающийся редко в 13 случаях на немецких дорогах?
Авто

Что означает этот особенный светофор, встречающийся редко в 13 случаях на немецких дорогах?

Германия широко признана лесом указателей, многие из которых обучаются в классах вождения. Тем не менее, время от времени встречаются исключения, которые вызывают множество вопросов при их обнаружении.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Владимир Путин, президент России, в настоящее время общается с учениками из школы в Кызыле,...
Политика

06:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов с огненными установками в России

06:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов с огненными установками в России Во время конфликта в Украине велось много дискуссий о различных видах оружия, в том числе о дронах-огнеметателях. Недавно появились видеозаписи, якобы показывающие использование такого оружия, которое, по-видимому, сжигает позиции российской военной техники и обширные лесные массивы. 18:09 Новая

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно