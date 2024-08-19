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Гамбургские критики высоко оценивают местную театральную сцену.

Анненное исследование журнала 'Die Deutsche Buhne' коротко туда своих пишущих, чтобы обявить их самую значимое переживаю commandes на период 2023/24, а также вскрывает а весомый фаворит.

 and  Viktoria Klein
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Изучая лучшее театральное представление по мнению престижной организации - Германского театрального...
Изучая лучшее театральное представление по мнению престижной организации - Германского театрального союза, победителем было названо Германское Schauspielhaus Hamburg, получившее восемь голосов

Ассоциация немецких театров или Театральный союз Германии - Гамбургские критики высоко оценивают местную театральную сцену.

Гамбургский Schauspielhaus, возглавляемый Каролиной Бейер, возглавил рейтинг театральных критиков на сезон 2023/24. В категории "лучшее общее представление крупного театра" он получил восемь голосов, согласно опросу, проведенному журналом "Deutsche Buhne" среди 53 авторов.

Во всех категориях Гамбургский Schauspielhaus получил в общей сложности 19 упоминаний. Главной темой сезона стал пятичастный древний цикл "Антрополис" интендантки Бейер. Звездное соло Лина Бекманн во второй части, названной "Лайос", привлекло значительное внимание.

Оперный театр Франкфурта и Staatstheater Stuttgart получили по четыре упоминания среди крупных театров. Среди небольших театров Театрхаус Йена сиял своей игрой "Атака собачьих какашек", которая получила приглашение на Берлинский театральный фестиваль в этом году.

Ежегодно журнал, базирующийся в Кёльне и издаваемый Немецкой театральной ассоциацией, опрашивает своих критиков из Германии, Австрии и Швейцарии, чтобы узнать их самые яркие впечатления.

Победа Гамбургского Schauspielhaus в категории "лучшее общее представление крупного театра" еще больше укрепляет его репутацию одного из ведущих театров Европы, особенно с учетом признанного пятичастного цикла интендантки Бейер "Антрополис". Мощная игра Лина Бекманн в "Лайосе" также привлекла широкое признание в театральном мире.

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