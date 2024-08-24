Гамбургский СВ сталкивается с большим количеством проблем

В Ганновере футбольный клуб «Гамбург», выступающий в низшей лиге, потерпел первое поражение в сезоне. В матче продемонстрировано: даже при седьмой попытке выхода в высшую лигу задача эта не будет простой. Тренер Штефан Баумгарт ищет оптимальную стратегию и борется с отсутствием ключевых игроков в своем составе.

Иногда Штефану Баумгарту не верится в свою нынешнюю ситуацию. 50 000 зрителей на первой игре в Кёльне, 57 000 болельщиков на домашнем матче «Гамбурга», а затем снова 49 000 зрителей на матче Северного дерби в Ганновере в пятницу вечером. Это вторая Бундеслига, такие арены недавно были редкостью даже в некоторых группах Лиги чемпионов.

Но и трудности есть, когда девять бывших чемпионов, в том числе три бывших победителя Кубка европейских чемпионов, борются за всего два места в высшей лиге и место в зоне вылета: борьба очень напряженная, и любая слабость используется соперниками. Именно это произошло с «Гамбургом» и его тренером Баумгартом в матче против «Ганновера 96», закончившемся поражением 0:1 (0:0) после пенальти, забитого Жессиком Нганкамом (49-я минута).

«Это показывает напряженность лиги. Это показывает две сильные команды. И это показывает, что нам еще многое предстоит сделать с точки зрения Гамбурга», — сказал Баумгарт после матча. «Гамбург» шесть раз неудачно пытался выйти в Бундеслигу, и седьмая попытка не будет легкой прогулкой.

Недостаток скорости из-за отсутствия Ятты и Домпе

Первая фаза, переходя от высокорискованного футбола своего предшественника Тима Валтера, Штефан Баумгарт уже давно реализовал в Гамбурге. Но для второй фазы, чтобы установить свой более компактный стиль, еще многого не хватает. Баумгарт хочет играть с двумя крепкими нападающими, но ни Дави Селеке, ни заменяющий его Роберт Глатцель еще не сыграли полные 90 минут после летних травм. Кроме того, из-за отсутствия Бакери Ятты и Жан-Люка Домпе игра в Ганновере не хватало скорости.

«Невозможно заменить таких игроков и Даниэля Эльфдали в середине поля в одночасье, даже если тренер хлопает в ладоши», — сказал Баумгарт. «Это длительный процесс, и я надеюсь, что мы закончим его как можно скорее». С таким роскошным составом, как у «Гамбурга», по меркам второй лиги, невозможно компенсировать сразу столько отсутствующих игроков. «Это было недостаточно для наших амбиций», — сказал капитан Себастьян Шонлау. Но он также повторил после матча в Ганновере: «Мы были на отличном пути до этого и остаемся на отличном пути. Поражение не изменит план, потому что план превосходен».

Модель «Ганновера 96»

После трех прямых конкурентов, «1. FC Кёльн», «Hertha BSC» и «Ганновер 96», «Гамбург» теперь встретится с командами, вышедшими в высшую лигу, «Preußen Münster» и «Jahn Regensburg». Это больше напоминает вторую лигу прошлых лет. Но эти команды также те, против которых «Гамбург» в последнее время часто терял важные очки.

Но в Ганновере «Гамбург» мог увидеть, как быстро меняются эмоции и тренды в такой напряженной лиге. Там несколько дней царило настроение кризиса после поражения в Кубке против команды третьего дивизиона «Арминия Билеfeld». Но после победы в Северном дерби «96» даже ненадолго возглавила турнирную таблицу. «Мы пригласили критику и хотели дать на нее ответ», — сказал голкипер Рон-Роберт Цилер. «В этом чувствовалась энергия».

Вторая Бундеслига, известная своей напряженной борьбой, создает проблемы даже для успешных команд, таких как «Гамбург». «Ганновер 96», команда второй Бундеслиги, после победы над «Гамбургом» ненадолго возглавила турнирную таблицу, продемонстрировав непредсказуемость лиги.

Несмотря на сильный состав, «Гамбургу» не хватало ключевых игроков, таких как Бакери Ятта и Жан-Люк Домпе. Отсутствие этих игроков существенно сказалось на скорости команды в матче против «Ганновера 96».

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