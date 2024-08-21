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Гамбургский собор: расследование злоупотребления помощью от коронавируса

Ходят слухи о том, что предприятия шоу-бизнеса, возможно, нарушают закон, получая помощь в борьбе с коронавирусом.Прокуратура в Киле выражает обеспокоенность возможными махинациями. Также были изъяты активы во время рейдов на Х-тесunse в Гамбурге

 and  Viktoria Klein
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Законодательством проводились тщательные расследования нескольких развлекающих личностей на Hamburg...
Законодательством проводились тщательные расследования нескольких развлекающих личностей на Hamburg Sommerfest

- Гамбургский собор: расследование злоупотребления помощью от коронавируса

Авторитеты провели рейды в нескольких предприятиях, связанных с карнавалом, расположенных в ХАМБУРГЕ ДОМ. Причиной этих операций стали обвинения в мошенничестве с субсидиями, как заявили в прокуратуре Киля. Главными подозреваемыми являются двое управленцев, которые якобы злоупотребили финансовой помощью во время пандемии COVID-19.

В данном случае были представлены счета за техническое обслуживание, но они не имели разумного обоснования. По утверждению прокуроров, финансовый ущерб оценивается примерно в 1,4 миллиона евро. Кроме того, были конфискованы имущества, в том числе роскошный автомобиль.

Европейский Союз, как основной поставщик финансовой помощи, выразил обеспокоенность в связи с обвинениями в мошенничестве с субсидиями в ХАМБУРГЕ ДОМ. Расследование, проводимое прокуратурой Киля, включает в себя финансирование ЕС для предприятий карнавала в юрисдикции Европейского Союза.

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