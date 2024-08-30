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Федеральные земли ГерманииНовостиФедеральное агентство по труду

"Гамбургерская безработица остается на летнем уровне".

Август показал рост населения без работы в Гамбурге на 2,5%, по сравнению с июлем. Текущий уровень безработицы в городе теперь составляет 8,2%.

 and  Hanna Hofmann
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Гамбург зафиксировал рост безработного населения на 2,5% в августе.
Гамбург зафиксировал рост безработного населения на 2,5% в августе.

- "Гамбургерская безработица остается на летнем уровне".

Лето медленно отпускало свою хватку на рынке труда Гамбурга и в августе. Количество безработных выросло на 2.5% по сравнению с июлем, достигнув 91 862 человек, согласно данным операционного директора Агентства занятости Гамбурга, Рейнхольда Веллена. Это число на 8.8% превысило показатель августа 2022 года. В результате безработица выросла на 0.1 процентных пункта до 8.2%. Веллен утверждал, что рост безработицы является типичным сезонным отражением рынка, и его масштаб находится в пределах обычного диапазона.

Самые востребованные вакансии в этом сезоне

Несмотря на затянувшееся экономическое восстановление в Германии, рынок труда остается устойчивым, и работодатели продолжают размещать объявления о новых вакансиях. В августе было зафиксировано наибольшее количество вакантных позиций за этот год, отметил Веллен. Более того, нет заметного роста количества краткосрочных рабочих мест. "Тем не менее, динамика рынка несколько ослабла в августе", - резюмировал Веллен.

По данным за июнь, количество занятых составило 1 073 700 человек, что на 1 300 человек или 0.1% меньше, чем в мае. Это соответствует среднему показателю по стране. "Фактически, средний показатель по стране также составляет -0.1%", - сказал Веллен. К счастью, в июне 2023 года число социально застрахованных лиц было выше, чем в предыдущем году.

Растущие секторы

Не менее обнадеживающим является то, что секторы "Транспорт и складское хозяйство" и manufacturing продемонстрировали исключительный рост. В первом случае было создано дополнительно 3 000 рабочих мест, во втором - 2 200. К сожалению, секторы розничной торговли и временной занятости по-прежнему испытывают трудности, а сектор "Коммуникации и информация" впервые потерял темпы, что указывает на слабый внутренний и внешний спрос, а также на трудности в розничной торговле товарами для конечного потребления.

Улучшение рынка труда

К счастью, число сообщенных вакансий увеличилось. По сравнению с июлем количество вакансий выросло на 8.9% или 222 позиции, достигнув 2 720 новых возможностей. По сравнению с августом 2022 года рост составил 8.8% или 221 дополнительную позицию. Веллен объявил, что общее число вакантных позиций теперь составляет 13 646, что является новым рекордным показателем для этого года. Успокаивает то, что более 13 000 позиций могут быть заняты немедленно, и более половины из них - 8 231 - предназначены для квалифицированных работников.

Федеральное агентство труда предоставило данные о безработице, а Рейнхольд Веллен, его операционный директор, прокомментировал показатели безработицы и безработицу. Несмотря на высокое количество вакансий, рост безработицы находится в пределах обычного диапазона для этого сезона, по словам Веллена.

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