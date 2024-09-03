- Гамбург зарегистрировал беспрецедентную прибыль в 3,3 млрд. евро.

В прошлом году Гамбург, город-государство, известный как Свободный и Ганзейский город, смог зафиксировать свой крупнейший годовой профицит за всю историю, несмотря на различные вызовы и кризисы. Как заявил сенатор по финансам Андреас Дресель (СДПГ), город добился "чистого годового результата" почти в 3,3 миллиарда евро, согласно утвержденному сенатом бизнес-отчету, опубликованному во вторник. В отличие от этого, в 2022 году результат составил всего 28 миллионов евро.

По словам Дреселя, "Гамбург может с оптимизмом смотреть на финансовый и деловой год 2023-го, учитывая рекордные профициты в инвестициях, погашении долгов и чистом годовом результате, несмотря на сложные обстоятельства". Ключевыми факторами этого финансового успеха стали дивиденды Hapag-Lloyd, составляющие примерно 1,5 миллиарда евро, и корректировки в процедуре налоговой тенденции. Около 2,5 миллиарда евро из этого профицита могут быть добавлены к общему резерву.

Город также побили рекорды в инвестициях и погашении долгов. Без учета муниципальных активов Гамбург инвестировал примерно 1,9 миллиарда евро - существенный рост по сравнению с 1,3 миллиардами евро в 2022 году. Вcluding дочерние компании, общий объем инвестиций составил около 5,3 миллиарда евро, направленных на инициативы, такие как строительство школ и жилья, транспорт, энергию и социальную инфраструктуру.

Были взяты новые займы на сумму 291 миллион евро с лимитом почти 2,7 миллиарда евро. Одновременно с этим были полностью и досрочно погашены кредиты на сумму около 483 миллиона евро, связанные с COVID-19. В целом, долги в размере почти 2,5 миллиарда евро были погашены, что снизило дефицит основной администрации с примерно 25,12 миллиарда евро в 2022 году до 22,67 миллиарда евро в предыдущем году.

Рекордный профицит был представлен на утверждение Сенату, подчеркивая финансовый успех Гамбурга. Несмотря на вызовы, Сенат ожидает дальнейших положительных результатов в инвестициях, погашении долгов и чистом годовом результате на предстоящий год.

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