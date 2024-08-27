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Гамбург увеличивает выдворение лиц, которые обязаны покинуть страну

Многие заявители на убежище получают отказ в получении вида на жительство в Германии, но процедуры депортации зачастую сложны. В Гамбургеobserved십적ase, превышающая показатели прошлого года.}

 and  Katherine Bradley
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Много беженцев сталкиваются с ограничениями проживания в Германии
Много беженцев сталкиваются с ограничениями проживания в Германии

- Гамбург увеличивает выдворение лиц, которые обязаны покинуть страну

Происходящие из Гамбурга, примерно 841 некоренных жителей были отправлены в другие страны в первой половине года. Это увеличение на около 30% по сравнению с предыдущим годом и наибольшее число за семь лет. Общий итог за 2023 год составил почти 1500. В настоящее время количество подлежащих депортации лиц в Гамбурге составляет около 6500, из которых 500 считаются нетерпимыми.

Гамбург использует общий центр содержания под стражей в Гликштадте, Шлезвиг-Гольштейн, для депортации. Приоритет отдается перемещению преступников, так как это не только соответствует правовому мандату депортации, но и способствует общественной безопасности. За последние 1,5 года примерно 300 осужденных преступников были депортированы, из них 103 были перемещены в первой половине 2024 года.

Решение о перемещении некоторых нетерпимых лиц из Гамбурга в другие страны принимается Сенатом. В дальнейшем Сенат планирует использовать общий центр содержания под стражей в Гликштадте для этой цели, чтобы снизить количество подлежащих депортации лиц в Гамбурге.

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