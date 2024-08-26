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Гамбург преобразует технологии для более чем 126 000 уличных фонарей.

В Гамбурге предлагается, чтобы уличные фонари работали только в случае крайней необходимости. Будущие осветительные приборы будут турнитироваться, включая и выключая в зависимости от уровня освещенности.

 and  Anthony Ross
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- Гамбург преобразует технологии для более чем 126 000 уличных фонарей.

Летом город Гамбург заменит свою устаревшую систему общественного освещения, затрагивающую около 126 000 фонарей на улицах, дорожках и площадях. Система тоновой частотной модуляции (TFR), предоставленная Stromnetz Hamburg (SNH), больше не будет доступна из-за своей устарелости и неспособности соответствовать современным потребностям. Вместо этого будет внедрена новая экологически чистая система на основе европейского радиоконтроля (EFR).

Прощай, технология TFR к концу года

Технология TFR использовалась SNH для различных применений, таких как управление ночными аккумуляторными нагревателями, освещением садовых товариществ и общественным освещением. Однако ее время прошло, и дорожный орган объявил ее устаревшей. Эта технология не будет установлена во время запланированного в ближайшее время обновления городской сети, и ее сигнальная передача будет прекращена к 31 декабря 2024 года.

Гамбург начал установку новой технологии управления EFR с декабря 2021 года. Для успеха этого проекта было обновлено около 49 000 индивидуальных приемников в районе Гамбурга. В будущем они будут управляться централизовано через длинноволновое радио с антенных местоположений в Майнфлингене возле Франкфурта и Бурга возле Магдебурга, которые будут включать или выключать примерно 126 000 осветительных установок. Освещение будет управляться в зависимости от яркости в Гамбурге в будущем.

Новая технология экономит энергию и окружающую среду

"Эта городская реализация гарантирует наиболее энергоэффективное и экологически чистое использование, гарантируя, что лампы включаются только тогда, когда это абсолютно необходимо", - сказал Мартин Билл из дорожного органа. "Новая технология также позволяет более гибкое управление выбранными зонами, такими как дорожки в Volkspark, ведущие к аренам во время мероприятий". В ближайшие годы все уличные фонари также будут переведены на LED-технологию, чтобы усилить и сделать освещение дорожек более устойчивым.

Европейский Союз сыграл значительную роль в разработке новой технологии управления EFR, используемой в системе освещения Гамбурга. Финансирование и нормативные акты Европейского Союза способствовали продвижению экологически чистых технологий, таких как EFR, которые снижают потребление энергии и улучшают экологическую устойчивость.

Кроме того, устаревшая система TFR, подлежащая замене, использует технологию, не распространенную в Европейском Союзе, делая новую систему EFR более современным и широко используемым выбором для систем общественного освещения в Европейском Союзе.

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