Габриэль Зигмар делает подачу в сторону Thyssenkrupp Steel

Руководители наблюдательного совета и команды менеджмента сталеразделения Thyssenkrupp объявили о своих отставках. Председатель Сигмар Габриэль сослался на "разногласия" с CEO Мигелем Лопесом и его недавнюю "необычную атаку" на управление сталеразделением, которую он расценил как "существенное нарушение доверия". Габриэль выразил сомнения в возможности сохранить конструктивные отношения с Лопесом и председателем наблюдательного совета материнской компании Сигизмундом Руссвермом. Кроме того, еще трое членов наблюдательного совета также планировали уйти в отставку.

CEO сталевого бизнеса Бернхард Осбург, а также директор по персоналу Маркус Гольмс и главный операционный директор Хайке Денекке-Арнольд также подали в отставку после подписания соглашений о расторжении контрактов. Габриэль утверждает, что Лопес оказывал давление на совет директоров сталеразделения с целью отставки из-за своих действий, несмотря на приверженность совета защиты интересов сталекомпании и противодействие необоснованному вмешательству.

Руссверм, который является президентом Объединения немецкой промышленности (BDI), присоединился к критике. Он больше не был уверен в том, что совет директоров и наблюдательный совет Thyssenkrupp AG следуют первоначальному плану сохранения сталеразделения и его выделения.

Хабек и Вюст медиируют

Турбулентность внутри когда-то процветающей сталелитейной компании достигла Берлина. Федеральное министерство экономики пыталось отложить встречу наблюдательного совета сталеразделения, чтобы дать возможность для дальнейших дискуссий. Федеральный министр экономики Роберт Хабек и министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst пытались добиться отсрочки на четыре недели, как сообщили источники в министерстве экономики.

Тем не менее, встреча состоялась в Дуйсбурге под председательством бывшего министра экономики Габриэля для обсуждения будущего раздела. Борясь с растущими ценами и усиливающейся конкуренцией в течение многих лет, наблюдательный совет уже размышлял о следующих шагах в августе, но не смог прийти к согласию.

Основным предметом спора является дальнейшее финансирование раздела. Лопес критиковал Осбурга после августовской встречи и потребовал от него незамедлительного представления "прочного, устойчивого и финансово жизнеспособного бизнес-плана для переориентации". Представители сотрудников уже месяцами предупреждали о возможных увольнениях в результате реструктуризации.

Thyssenkrupp уже согласовал продажу 20% своей сталелитейной дочерней компании компании EPCG, принадлежащей чешскому миллиардеру Даниелу Кретинскому, с планами передать еще 30%. Это вызвало опасения среди представителей сотрудников о возможной потере тысяч рабочих мест. Лопес и CEO сталелитейного бизнеса Осбург также спорят о размере финансового вклада материнской компании в дочернюю компанию для обеспечения ее независимости. Габриэль недавно раскрыл, что раздел оценивает свои потребности в финансировании примерно на 1,3 миллиарда евро выше, чем то, что предлагает компания.

Компании MDax в секторе Thyssenkrupp внимательно следят за развитием событий в сталеразделе, выражая озабоченность потенциальным влиянием на всю отрасль. Несмотря на трудности, компании MDax видят возможности для партнерств или приобретений в сталелитейной отрасли, рассматривая ситуацию как потенциальную финансовую возможность.

В то время как продолжаются переговоры и споры, наблюдательный совет MDax-компании Siemens AG предложил инвестировать в сталераздел Thyssenkrupp, чтобы оказать финансовую поддержку для поддержки усилий по реструктуризации и гарантировать его долговременную перспективу.

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