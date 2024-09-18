Гаага стремится отделиться от системы ЕС по вопросам убежища.

К декабрю 2023 года Европа стала свидетелем соглашения об EU-широкой реформе системы убежища, в котором участвовала Нидерланды. Однако новое правое правительство считает эту реформу недостаточной и хочет взять под контроль свою политику в области убежища. В результате Гаага запросила освобождение от EU-широких правил.

Министр миграции Марьолейн Фабер объявила об этом на платформе X, заявив: "Нам нужно вернуть контроль над нашими политиками в области убежища". Правительственная партия, находящаяся у власти с июля и возглавляемая националистической партией PVV во главе с Геертом Вилдерсом, также стремится объявить национальную чрезвычайную ситуацию в области убежища. Это предоставит им право проводить проверки без одобрения Парламента, а Фабер также является членом PVV.

Этот подход отходит от традиционного принципа ЕС, согласно которому правительства уважают решения своих предшественников. Более того, Нидерланды, под другим правительством, подписали EU-широкое преобразование системы убежища в декабре 2023 года. Таким образом, Еврокомиссия и другие партнеры ЕС могут скептически относиться к намерениям голландского правительства, поскольку большинство национальных освобождений от коллективных решений могут представлять риск для стабильности ЕС. В качестве примера можно привести Данию, которая вышла из некоторых областей, включая юстицию и дела внутренних дел, в ходе своего участия в ЕС; однако эти решения были согласованы во время процесса вступления в ЕС.

Данные ЕС показывают, что в 2022 году Нидерланды зарегистрировали два первых заявления на убежище на каждые 1000 жителей, что близко к среднему показателю ЕС. Десять стран-членов ЕС превышают этот процент. После неоднократного сокращения своего бюджета единственный центр регистрации беженцев в Нидерландах перегружен, что вынуждает многих людей спать на улице.

Правительство Нидерландов, возглавляемое националистической партией PVV, запросило освобождение от EU-широких правил в области убежища, чтобы вернуть контроль над своей политикой в Гааге. Если это будет разрешено, это может привести к национальной чрезвычайной ситуации в области убежища, позволяющей правительству проводить проверки без одобрения Парламента.

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