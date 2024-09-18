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ПолитикаНовостиГаага

Гаага стремится отделиться от системы ЕС по вопросам убежища.

 and  Melissa Williams
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Нидерландская администрация ужесточила свои протоколы убежища под управлением партии правого...
Нидерландская администрация ужесточила свои протоколы убежища под управлением партии правого populista Геерта Уайлдерса

Гаага стремится отделиться от системы ЕС по вопросам убежища.

К декабрю 2023 года Европа стала свидетелем соглашения об EU-широкой реформе системы убежища, в котором участвовала Нидерланды. Однако новое правое правительство считает эту реформу недостаточной и хочет взять под контроль свою политику в области убежища. В результате Гаага запросила освобождение от EU-широких правил.

Министр миграции Марьолейн Фабер объявила об этом на платформе X, заявив: "Нам нужно вернуть контроль над нашими политиками в области убежища". Правительственная партия, находящаяся у власти с июля и возглавляемая националистической партией PVV во главе с Геертом Вилдерсом, также стремится объявить национальную чрезвычайную ситуацию в области убежища. Это предоставит им право проводить проверки без одобрения Парламента, а Фабер также является членом PVV.

Этот подход отходит от традиционного принципа ЕС, согласно которому правительства уважают решения своих предшественников. Более того, Нидерланды, под другим правительством, подписали EU-широкое преобразование системы убежища в декабре 2023 года. Таким образом, Еврокомиссия и другие партнеры ЕС могут скептически относиться к намерениям голландского правительства, поскольку большинство национальных освобождений от коллективных решений могут представлять риск для стабильности ЕС. В качестве примера можно привести Данию, которая вышла из некоторых областей, включая юстицию и дела внутренних дел, в ходе своего участия в ЕС; однако эти решения были согласованы во время процесса вступления в ЕС.

Данные ЕС показывают, что в 2022 году Нидерланды зарегистрировали два первых заявления на убежище на каждые 1000 жителей, что близко к среднему показателю ЕС. Десять стран-членов ЕС превышают этот процент. После неоднократного сокращения своего бюджета единственный центр регистрации беженцев в Нидерландах перегружен, что вынуждает многих людей спать на улице.

Правительство Нидерландов, возглавляемое националистической партией PVV, запросило освобождение от EU-широких правил в области убежища, чтобы вернуть контроль над своей политикой в Гааге. Если это будет разрешено, это может привести к национальной чрезвычайной ситуации в области убежища, позволяющей правительству проводить проверки без одобрения Парламента.

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