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Футуристическая раздраженность с гениальным умом: "Будущее команды" Aston Martin

Ferrari неудачно пытается заполучить услуги известного однофамильца Невей, который вместо этого присоединяется к команде канадского миллиардера Лорक्रенса Стролла. Это может иметь серьезные последствия.

 and  Elizabeth Wells
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Самый значительный достижение Лоренса Столла на данный момент - выполнение обязательств Нейви
Самый значительный достижение Лоренса Столла на данный момент - выполнение обязательств Нейви

- Футуристическая раздраженность с гениальным умом: "Будущее команды" Aston Martin

Aston Martin Защищает Большую Победу с Присоединением Адриана Нюви

Aston Martin обошла соперников и укрепила свои мечты о титулах и победах в Формуле 1, подписав известного дизайнера Адриана Нюви. В течение месяцев ходили слухи, что он может присоединиться к Ferrari или работать бок о бок с рекордным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном в следующем сезоне после своего объявления об уходе из Red Bull в мае. Но теперь это официально: вместо того чтобы одеться в красный Ferrari, Нюви будет носить британский гоночный зеленый цвет с Aston Martin!

Совладелец команды Лоуренс Столл восторженно заявил на пресс-конференции в новом головном офисе Aston Martin в Сильверстоуне, где объявление было сделано неожиданно накануне, "Адриан является лучшим в мире в том, что он делает". Он добавил, "Адриан - это недостающая часть; он ключевой элемент головоломки". Столл, миллиардер, купил долю в команде в начале 2020 года, стремясь превратить бывшую команду Racing Point в чемпиона мира.

Двойной чемпион мира 2005 и 2006 годов Фернандо Алонсо, один из нынешних пилотов, присутствовал на конференции и был взволнован возможностью работать с почти неизбежным победителем. 43-летнему Алонсо, несомненно, будет дан дополнительный стимул. Сын Алонсо, Лэнс Столл (25), занимает второе место в команде и делит средние позиции с Aston Martin в командном зачете.

Aston Martin готовится к значительному росту своей привлекательности для потенциальных пилотов, так как возможность "лицензии на победу" под названием Нюви будет на их радаре.

Присоединившись к команде с 1 марта, Нюви станет акционером и займет должность главного технического директора. Его уход из Red Bull, запланированный на первый квартал 2025 года и длящийся более 18 лет, планировался в течение месяцев. Нюви признался, что общался с другими командами, но не со всеми, кто проявил интерес.

Настойчивость Лоуренса Столла в конечном итоге убедила Нюви перейти в Aston Martin. Дважды они встречались в тренажерных залах во время поездок в Формуле 1. Столл воспользовался решением Нюви покинуть Red Bull, и их связь оказалась решающим фактором.

Остается увидеть, будет ли длиться длительный исход сотрудников Red Bull, в том числе пилотов, в Aston Martin. Текущего чемпиона мира Макса Ферстаппена, несомненно, спросят о его отношениях с Нюви и возможном будущем сотрудничестве в Aston Martin во время предстоящего Гран-при Азербайджана.

Согласно сообщениям BBC, Нюви может получать до 35 миллионов евро в год в Aston Martin, сумма, которую даже Ferrari и Льюис Хэмилтон не могли себе позволить. В свете "самой захватывающей новости в истории нашей команды" Столл похвастался, что Нюви был "выгодной сделкой".

Успех Нюви часто следует за ним, хотя трагический авария легенды Формулы 1 Айртона Сенны в 1994 году в Williams, спроектированном Нюви, остается мрачным повторяющимся элементом его карьеры.

Aston Martin станет идеальным местом для Нюви, свободным от борьбы за власть и разногласий, которые преследовали Red Bull в этом году, например, нынешние tensions между principals Christian Horner и motorsport advisor Helmut Marko. Лоуренс Столл, скорее всего, вмешается и внесет ясность в подобные ситуации.

Кроме того, Aston Martin имеет финансовую поддержку могущественного саудовского нефтяного гиганта и будет работать с Honda в качестве партнера по силовой установке с 2026 года, производителем, с которым Нюви хорошо знаком, проведя более 15 лет в Red Bull. Нюви также не чужд Aston Martin, сотрудничая над суперспортивным автомобилем для бренда в сотрудничестве с Red Bull.

Решение Адриана Нюви присоединиться к Aston Martin знаменует собой значительный сдвиг в амбициях команды, поскольку он широко признан одним из самых влиятельных дизайнеров в Формуле 1. Лоуренс Столл, совладелец команды, высоко оценил экспертизу Нюви на пресс-конференции, назвав его лучшим в мире в своей области.

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