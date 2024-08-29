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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкая Бундеслига

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.

После посредственного сезонаatteindre многотитулованную в гандболе команду из Килля ожидается, что она улучшит свои показатели на этот раз. Тем не менее, в настоящее время внутри Килля наблюдается напряженная динамика в команде.

 and  Grigoriy Williams
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- Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.

THW Руководство по гандболу стремится вернуть себе трон. Председатель наблюдательного совета Марк Винestock установил высокую планку: "Наша конечная цель - финишировать первыми или вторыми в Бундеслиге и выйти в финал четырех в других турнирах".

Впервые с 2018 года "Кильские тигры", которые закончили прошлый сезон на четвертом месте, не квалифицировались в Лигу чемпионов. Теперь они будут участвовать в Лиге Европы, ситуацию, которую они надеются исправить в ближайшее время с помощью четырех своих новых звездных подписаний.

Датский правый полусредний Эмиль Мадсен (23) из GOG Гудме присоединился к команде в Киле. Пробелы на правом фланге, оставленные уходом Никласа Экберга, должны быть заполнены венгерским участником Олимпиады Бенце Имре (21) из "Ференцвароши ТК" и Лукасом Зербе (28), ранее игравшим в TBV Лемго.

Андреас Вольф жаждет новых побед

Возвращение легенды вратаря Андреаса Вольфа на посты THW после пятилетнего перерыва в Киле принесло ему новое вдохновение. "Моя миссия здесь в Киле еще не выполнена: я стремлюсь к хотя бы одной немецкой чемпионат, но в ближайшие годы это может быть и больше", - сказал 33-летний Вольф, серебряный медалист из Парижа.

Вольф также признал "скромную смирение", которое, по его мнению, подходит THW несмотря на их грандиозные амбиции. Тренер Филип Яиха согласился, учитывая короткое время подготовки: "У нас есть всего 20 дней вместо обычных четырех-пяти недель".

THW продал примерно на 300 меньше сезонных абонементов на домашние матчи Бундеслиги в этом году, всего продано 8800 билетов. Долгосрочные отсутствующие включают Харольда Рейнкинда, который восстанавливается после операции на пятке, и вратаря Томаса Мркву, который проходит операцию на мениске.

Команда Киля начнет новый сезон Бундеслиги выездным матчем против "Райн-Неккар Лёвен" 5 сентября (20:30/Dyn).

THW Руководство по гандболу, с новыми подписаниями Эмиля Мадсена, Бенце Имре и Лукаса Зербе, надеется побороться за высшее место в немецкой Бундеслиге, стремясь превзойти свое четвертое место в прошлом сезоне. Возвращающийся вратарь Андреас Вольф полон решимости помочь команде выиграть хотя бы один немецкий чемпионат Бундеслиги и, возможно, больше в будущем.

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