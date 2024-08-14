Футбольная лига гигантских противоречий продолжает бороться

Европейская Лига Футбола стремится возродить спорт по модели бывшей NFL Europe. Однако есть значительные вызовы. К ним относятся низкая конкурентоспособность, непрофессиональные структуры и ветхие футбольные стадионы. Босс лиги не унывает.

Можно представить себе это в Бундеслиге. Там, например, Хольштайн Киль или 1. FC Хайденхайм могут проигрывать 0:7 против Баварии Мюнхен к перерыву - и сдаться. У нас все равно нет шансов, так давайте сдадимся. Так произошло несколько недель назад в Европейской Лиге Футбола (ELF), которая стремится профессионализировать футбол и использовать его огромный потенциал за пределами США. Барселона Дрэгонс не продолжили игру, когда они проигрывали 0:54 против Мюнхен Рэйвенс. Патрик Эзуме был в ярости.

"Это не может произойти, нет оправданий", - говорит комиссар. В их рематче в прошлую воскресенью, Драконы хотя бы не покинули поле - но они проиграли 0:90. Для спорта, который продает мечту о том, что каждая команда может стать чемпионом в Национальной Футбольной Лиге (NFL), это катастрофа. "Все идет плохо, когда внутри лиги есть такой дисбаланс", - говорит Эзуме. "Речь идет о переходе американского футбола от любительского к профессиональному уровню".

Лига находится на четвертом году, стремясь производить высококачественный спорт. Она хочет перейти в большие стадионы и воспользоваться бумом, который Эзуме описывает как "сказку Золушки" для футбола в Германии. Миллионы имеют любимую команду - но в NFL. В ELF, Гамбург Си Девилс недавно были выгнаны из стадиона Ганновер 96, потому что поле было красочным и полностью разрушено после матча.

Финал? На Шальке

Патрик Эзуме остается оптимистом: "Тренд - твой друг". Он верит, что флаг-футбол станет олимпийским видом спорта, и NFL придет в Германию. "Мы переходим на большие стадионы, все идет в правильном направлении. Но это бывает неровно". Он еще не нашел руководство "Как профессионализировать европейский футбол после 30 или 40 лет любительской лиги".

Так что, пробуй и ошибайся. "Рейн Файр, Штутгарт, Мюнхен, Гамбург, Берлин - все очень профессиональны", - говорит Эзуме. "Потом у тебя есть Мадрид - очень профессиональный. Но в четырех часах езды есть команда вроде Барселоны, которая сильно отстает". Несколько из 17 франшиз из девяти стран регулярно собирают более 10 000 зрителей.

Эзуме, как телеэксперт и подкастер ("Футбольная Броманс"), является энтузиастичным голосом своего спорта в Германии. Он не унывает: "Иногда ты делаешь шаг в сторону или один-два назад, это нормально, пока путь в целом идет вперед". Финал лиги состоится 22 сентября в Гelsenkirchen - на арене Шальке 04. Лучше с краской, которую легко удалить.

Несмотря на вызовы, такие как низкая конкурентоспособность и непрофессиональные структуры, Патрик Эзуме остается оптимистичным в отношении Европейской Лиги Футбола (ELF). Он верит, что флаг-футбол имеет потенциал стать олимпийским видом спорта и надеется, что NFL в конечном итоге придет в Германию.

В ELF есть значительная разница в уровне профессионализма между командами, с одними, такими как Рейн Файр и Штутгарт, уже хорошо установленными, а другие, такие как Барселона, отстают.

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