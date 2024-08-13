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Футбольная команда должна переехать

Команда по американскому футболу 'Гамбург Шай Девилз' провела два домашних матча в этом сезоне в Ганновере. Однако из-за поломки поля на первом матче для второго был нужен новый вариант решения.

 and  Viktoria Klein
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Конец спора о травяном поле: Американская футбольная команда Хамбурга «Морские дьяволы» больше не...
Конец спора о травяном поле: Американская футбольная команда Хамбурга «Морские дьяволы» больше не будет играть свой второй матч в Ганновере на большой арене.

- Футбольная команда должна переехать

Между вторым дивизионом футбольного клуба Ганновер 96 и американской футбольной командой Гамбургские морские дьяволы завершилось временное урегулирование многонедельного спора за поле. Обе стороны согласились перенести игру Гамбургской команды в Европейской лиге футбола против Кёльнских центурионов следующее воскресенье с большого стадиона Хайнца фон Хайдена в Ганновере на более мелкий стадион Эйленриде в академии 96.

Футбольный матч, сыгранный на Арене в конце июля, серьезно повредил новое поле. "Поле в плохом состоянии", - пожаловался тренер 96 Стефан Лайтль. Первая домашняя игра второго дивизиона против Яна Регенсбурга была временно под угрозой.

Второй домашний матч морских дьяволов, согласованный контрактом, теперь переносится в интересах поля. Поскольку Ганновер 96 сыграет против Гамбургского СВ на стадионе Хайнца фон Хайдена 23 августа.

"Мы понимаем озабоченность ответственных лиц из Ганновер 96", - сказал менеджер футбольной команды Марк Вайц. "Поэтому мы приняли решение в духе спорта и согласились на краткосрочный перенос. Отношения очень положительные, и дальнейшие выступления в Ганновере не исключены в будущем".

Так как в Гамбурге нет подходящего стадиона для морских дьяволов, команда играет свои домашние игры в различных северогерманских стадионах в текущем сезоне Европейской лиги. Кроме Гамбургского парка и стадиона Хайнца фон Хайдена в Ганновере, футболисты также были гостями на бременском стадионе Везер и в любекской Лохмуhle в июне.

Перенос матча морских дьяволов облегчает ситуацию для Ганновер 96, так как состояние футбольного поля на стадионе Хайнца фон Хайдена вызывало беспокойство. Морские дьяволы теперь сыграют свой матч против Кёльнских центурионов на стадионе Эйленриде на территории академии 96.

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