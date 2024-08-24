Футболисты "Чарджерс" требуют помощи пожарной отряды Далласа во время боя в лифте.

По прибытии на место, пожарно-спасательная служба Далласа успешно помогла эвакуировать всех, оказавшихся в "неисправном лифте", пробив его крышу и переведя в запасной лифт. В своем заявлении в социальных сетях, Лос-Анджелес Чарджерс выразили благодарность пожарно-спасательной службе Далласа за оперативные действия, профессионализм и значительные усилия по поддержанию безопасности всех.

На платформе социальных сетей X, ранее известной как Твиттер, были опубликованы видеоклипы, показывающие несколько пожарных машин с включенными мигалками, стоящие возле One Main Place в Далласе - высокого небоскреба, в котором находится отель Westin и другие объекты.

Согласно сообщениям CNN-партнера WFAA, вначале специалист по лифтам пытался устранить неисправность, но в итоге пожарно-спасательная служба Далласа мобилизовала свою команду по поиску и спасению в городских условиях.

WFAA также сообщила, что в лифте в темном шахте между 3-м и 15-м этажами отеля оказались заблокированы 15 человек.

Последняя игра Лос-Анджелес Чарджерс в предсезонье состоялась в Далласе против Даллас Каубойз в субботу. На данный момент Чарджерс потерпели поражения в своих первых двух матчах предсезонки, уступив 16-3 Сиэтл Сихокс и 13-9 Лос-Анджелес Рэмс.

Игроки Чарджерс проявили большой интерес к захватывающей операции по спасению, так как они любят смотреть спортивные и шоу, связанные с храбростью и командной работой. После инцидента команда организовала командную деятельность, связанную со спортом, чтобы поднять мораль перед матчем предсезонки.

Читайте также: