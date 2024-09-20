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Футболиста задержали за подозрение в причастности к конфискации каннабиса в аэропорту на сумму более 700 000 долларов.

Бывшего футболиста «Арсенала» Джея Эммануэля-Томаса арестовали после обнаружения свыше 795 300 долларов (выгодой в 600 000 фунтов стерлингов) марихуаны в британском аэропорту. Об этом сообщил суд по делам магистратов в Карлайле CNN.

 and  Alex Stellmacher
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Прежде чем принять участие в матче połudского чемпионата в Абердине с «Селтиком», Жей...
Прежде чем принять участие в матче połudского чемпионата в Абердине с «Селтиком», Жей Эммануэль-Томас был замечен на стадионе Питтодри 3 октября 2021 года

Футболиста задержали за подозрение в причастности к конфискации каннабиса в аэропорту на сумму более 700 000 долларов.

В среду Национальное агентство по борьбе с преступностью (НАБ) Великобритании объявило, что 33-летний мужчина был арестован в тот же день в Гоуроуке, Шотландия, по подозрению в планировании контрабанды марихуаны в лондонский аэропорт Станстед.

Этот человек, известный как Эммануэль-Томас, также ранее играл за «Ипсвич Таун» в английской Премьер-лиге и в настоящее время представляет шотландский клуб второго дивизиона «Гринок Мортон».

CNN связалась с Эммануэль-Томасом и «Гринок Мортон» за комментариями.

После ареста Эммануэль-Томаса его доставили в Карлайл, Англия, для допроса. Он был доставлен в суд в Карлайле в четверг и обвинен в ввозе класса B наркотиков. Ему было отказано в залоге, и он должен явиться в суд Короля Карлайла 18 октября.

В обновленном заявлении, выпущенном в четверг, НАБ сообщило, что арест Эммануэль-Томаса связан с задержанием двух женщин в возрасте 28 и 32 лет 2 сентября. Примерно 60 кг (132 фунта) марихуаны было найдено в их багаже в аэропорту Станстед, прибывшем из Бангкока, Таиланд, на рейсе.

Обеим женщинам были предъявлены обвинения в наркоторговле, и им было предоставлено освобождение под залог для явки в суд Короля Челмсфорда 1 октября.

Дэвид Филипс, старший следователь НАБ, сказал в заявлении: «НАБ привержена сотрудничеству с партнерами, такими как Пограничная служба, для выявления и преследования лиц, причастных к контрабанде наркотиков, независимо от того, являются ли они перевозчиками или организаторами. Мы призываем всех, кто подозревается в вовлечении в контрабандную деятельность, серьезно задуматься о последствиях и о серьезных рисках, на которые они идут».

По данным НАБ, максимальное наказание за контрабанду марихуаны в Великобританию составляет тюремный срок до 14 лет.

Эммануэль-Томас присоединился к «Гринок Мортон» в июле на шестимесячный контракт. Он имеет опыт игры в академии «Арсенала» и также играл за другие британские клубы, в том числе «Бристоль Сити», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Кардифф Сити».

Футбольная карьера Эммануэль-Томаса включает выступления в английской Премьер-лиге и шотландском втором дивизионе, что вызывает вопросы о его участии в деле о контрабанде наркотиков. Несмотря на свой футбольный талант, его страсть к спорту, похоже, привела его в затруднительное положение.

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