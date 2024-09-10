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Футболист из Флориды скончался после матча, что стало очередным трагическим инцидентом в этом учебном году.

По информации школьных властей, талантливый футболист из школы Флориды скончался после обморочного состояния во время матча в пятницу вечером. Этот трагический случай увеличил количество известных недавних смертельных случаев среди школьных спортсменов до семи.

 and  Carmen Simpson
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Ветеран студенческой футбольной команды Чанс Гейнер из Порт-Сент-Джо (Флорида) отметил свой...
Ветеран студенческой футбольной команды Чанс Гейнер из Порт-Сент-Джо (Флорида) отметил свой восемнадцатый день рождения примерно за три недели до своей смерти.

Футболист из Флориды скончался после матча, что стало очередным трагическим инцидентом в этом учебном году.

Чанс Гейнер, выпускник старшей школы Порт-Сент-Джо в Панамском полуострове Флориды, играл на позиции cornerback во время выездной игры в школе Либерти Каунти, когда неожиданно упал на землю прямо перед перерывом, как сообщил CNN в субботу суперинтендант школьного округа Гулф Джимс Нортон.

"Он был замечательным парнем, которого можно было бы сделать легендой. Я считаю Чанса своим другом", - сказал Нортон.

До своего 18-летия Чанс скончался в местной больнице, оставив после себя родителей и братьев и сестер, которым предстоит жить без него, сказал Нортон.

На прошлой неделе Национальная федерация государственных школ США объявила, что за последний месяц скончались шесть учащихся-спортсменов, четверо из которых умерли от проблем с сердцем, а двое - в результате столкновений, как сообщает Ассошиэйтед Пресс. Смерть Чанса увеличила это число.

С начала нового учебного года в США скончались три подростка, игравших в футбол в школе, как отметил CNN в своем предыдущем отчете.

Подросток Семад Уилкинс почувствовал себя плохо во время тренировки по футболу в школе Нью Броктон 13 августа, как сообщает CNN affiliate WDHN. 16-летний подросток Кэден Теллер получил смертельную травму головы во время своей первой игры, а 13-летний Коэн Крэддок скончался после столкновения на тренировке.

Причина смерти Чанса остается неизвестной. CNN связался с бюро медицинского эксгумирования в Пенсакола, Флорида, за дополнительной информацией.

Нортон сказал, что Чанс возвращался в оборонительный кружок после перерыва на воду, когда он упал и потерял сознание. Суперинтендант не знал, было ли у Чанса какое-либо предшествующее заболевание.

В последние годы наблюдается рост травм среди детей, занимающихся спортом, особенно футболом. Данные Агентства по безопасности потребителей США показывают значительное снижение травм, связанных с футболом, с 2013 по 2019 год, затем стабилизацию в 2020 году из-за карантина из-за COVID-19 и последующий рост в 2021 году.

Его улыбка была ослепительной

Чанс забил два тачдауна в ночь своей смерти, сказал Нортон.

Смерть Чанса потрясла небольшое прибрежное сообщество Порт-Сент-Джо, сказал Нортон. В школе около 500 учеников, и она тесно сплочена.

"Школьный персонал, друзья и местные священники собрались в старшей школе Порт-Сент-Джо после трагедии, чтобы оказать поддержку скорбящей семье, вернувшейся в город", - сказал Нортон в заявлении.

Чанс недавно посетил Университет Вандербильта в Нашвилле, где он мечтал играть в футбол, сказал Нортон.

"Учебными достижениями он превосходил ожидания. Он был взволнован возможностями, которые ему предоставит Университет Вандербильта", - сказал Нортон с восхищением.

Чанса помнят его родители, братья и сестры и его подруга, которая является cheerleader футбольной команды, сказал Нортон.

Директор Сисси Годвин описала Чанса как тихого и скромного в заявлении.

"Может быть, вы не слышали Чанса в толпе, но его улыбка всегда была видна издалека", - сказала она.

Маделейн Холкомб из CNN внесла вклад в этот отчет.

"Мы глубоко опечалены смертью Чанса, и это глубоко затронуло нас всех".

"В это трудное время мы, как сообщество, объединяемся вокруг его семьи, чтобы оказать поддержку и утешение".

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