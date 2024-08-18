Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНижняя Саксония

"Футбол в спальных комнатах": мысли менеджера после Кубковой игры (Гановера)

Ханновер 96 вновь подвергается критике после поражения от низкобюджетной команды Билефельд в кубке. Тренер Штефан Лайтль вновь привлекает к себе внимание.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
После 0:2 поражение от Бтыльфельда спортивный директор Маркус Манн (справа) высказал недовольство...
После 0:2 поражение от Бтыльфельда спортивный директор Маркус Манн (справа) высказал недовольство тренером Стефана Лайм.

- "Футбол в спальных комнатах": мысли менеджера после Кубковой игры (Гановера)

Маркус Манн, менеджер по футболу, резко раскритиковал тренера и игроков после вылета Ханновера 96 из кубка. Позиция тренера Штефана Лейтла оказалась под угрозой перед предстоящим матчем второго дивизиона Северной Германии против Гамбурга, который состоится в следующую пятницу.

"Хватит уже," заявил Манн после поражения со счетом 0:2 от команды третьего дивизиона Arminia Bielefeld в субботу. "При попытке взять игру под контроль, мы впадаем в дремоту. Это похоже на скучный фильм. Мы получаем уроки футбола дважды в восемь дней, и нам нужно быстро избавиться от этой апатии, потому что я больше не могу этого терпеть."

Когда его спросили, была ли эта критика также направлена на Лейтла, менеджер по футболу ответил: "Кажется, все потеряли ориентир."

В свой третий сезон в Ханновере 96, акционеры клуба, в том числе президент клуба Мартин Кинд и фармацевтический магнат Дирк Россманн, четко дали понять, что задача Лейтла - вернуть команду в Бундеслигу. Неудача в борьбе за повышение весной и трудный второй половины сезона 2023 года уже ставили Лейтла под микроскоп. Несмотря на многообещающее начало сезона второго дивизиона с восемью очками в четырех играх, Ханновер 96 вновь испытывает давление перед домашней игрой против HSV (пятница, 6:30 вечера/Sky).

"Критика Маркуса Манна распространяется не только на игроков, но и выражает озабоченность по поводу выступления команды под руководством тренера Штефана Лейтла в клубе второго дивизиона Нижней Саксонии Ханновер 96."

"В свете текущих трудностей Ханновера 96 и давления, чтобы вернуться в Бундеслигу, акционеры клуба, в том числе Мартин Кинд и Дирк Россманн, четко дали понять, что позиция Лейтла в Нижней Саксонии является ключевой для успеха команды."

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Саксонии-Анхальт остается около 102 600 необработанных заявлений по вопросам налогообложения...
Федеральные земли Германии

Около 169 000 претензий к судебным решениям по налогам на имущество

На cleaner в 2025 году в Германии будет reintroduced новая система налога на недвижимость. Ниже приведены актуальные показатели для Саксонии-Анхальт.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
После совершения опасного перестроения сотрудники полиции преследуют убегающих...
Федеральные земли Германии

Мотоциклист столкнулся с сотрудниками правоохранительных органов во время попытки побега

Во время своей неторопливой велосипедной поездки офицер сталкивается с неожиданной ситуацией: два мотоциклиста выполняют рискованный маневр смены полосы. Офицер пытается вмешаться - в результате чего происходят определённые события.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Взволнованный и опьяневший мужчина якобы швырнул полупустой бокал пива в сторону полицейского...
Федеральные земли Германии

Молодой взрослый бросает полупустую кружку пива в сторону патрульной машины полиции

Настроение его было вызывающим, он держал кружку пива в руке. Пребывание этого человека на фестивале в замке Аулендорф завершилось в тюремной камере.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
После занявшего второго места на Олимпиаде Никлс Оттсен и Клемenso Виклер также были успешны на...
Федеральные земли Германии

За финишированием на втором месте Элерс и Уиклер соревнуются за титул чемпионата Европы в своем виде спорта.

- За финишированием на втором месте Элерс и Уиклер соревнуются за титул чемпионата Европы в своем виде спорта. Германские пляжные волейболисты преследуют еще один титул в Нидерландах. Вчерашние чемпионы, Свеня Мюллер и Цинья Тиллманн, взяли паузу, а Нильс Эллерс и Клеменс Виклер, оба воспитанники Гамбурга, вышли на передний план и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Сегодняшние решения и подсказки к кроссворду New York Times от 18 августа 2024 года...
Полезное

Сегодняшнее решебник "Нью-Йорк Таймс" "Решения головоломок и подсказки" на воскресенье, 18 августа 2024 года (Парафразировано)

Сегодняшнее решебник "Нью-Йорк Таймс" "Решения головоломок и подсказки" на воскресенье, 18 августа 2024 года (Парафразировано) Если вы ищете решения для Страндс 18 августа 2024 года с темой "Что вы об этом думаете?", ознакомьтесь с этим руководством. Я дам несколько подсказок, открою спанграмму и раскрою

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В Саксонии-Анхальт остается около 102 600 необработанных заявлений по вопросам налогообложения...
Федеральные земли Германии

Около 169 000 претензий к судебным решениям по налогам на имущество

На cleaner в 2025 году в Германии будет reintroduced новая система налога на недвижимость. Ниже приведены актуальные показатели для Саксонии-Анхальт.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Порше поддерживает Варта, приобретая её дочернюю компанию.
Экономика

Уменьшение финансовых обязательств и приобретение Porsche для укрепления репутации Varta

Варта, возможно, обнаружила потенциальное решение, которое могло бы гарантировать стабильность своей батарейной компании. Был разработан план возрождения. Важный клиент согласен поддержать компанию в качестве инвестора.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
После совершения опасного перестроения сотрудники полиции преследуют убегающих...
Федеральные земли Германии

Мотоциклист столкнулся с сотрудниками правоохранительных органов во время попытки побега

Во время своей неторопливой велосипедной поездки офицер сталкивается с неожиданной ситуацией: два мотоциклиста выполняют рискованный маневр смены полосы. Офицер пытается вмешаться - в результате чего происходят определённые события.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно