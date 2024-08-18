- "Футбол в спальных комнатах": мысли менеджера после Кубковой игры (Гановера)

Маркус Манн, менеджер по футболу, резко раскритиковал тренера и игроков после вылета Ханновера 96 из кубка. Позиция тренера Штефана Лейтла оказалась под угрозой перед предстоящим матчем второго дивизиона Северной Германии против Гамбурга, который состоится в следующую пятницу.

"Хватит уже," заявил Манн после поражения со счетом 0:2 от команды третьего дивизиона Arminia Bielefeld в субботу. "При попытке взять игру под контроль, мы впадаем в дремоту. Это похоже на скучный фильм. Мы получаем уроки футбола дважды в восемь дней, и нам нужно быстро избавиться от этой апатии, потому что я больше не могу этого терпеть."

Когда его спросили, была ли эта критика также направлена на Лейтла, менеджер по футболу ответил: "Кажется, все потеряли ориентир."

В свой третий сезон в Ханновере 96, акционеры клуба, в том числе президент клуба Мартин Кинд и фармацевтический магнат Дирк Россманн, четко дали понять, что задача Лейтла - вернуть команду в Бундеслигу. Неудача в борьбе за повышение весной и трудный второй половины сезона 2023 года уже ставили Лейтла под микроскоп. Несмотря на многообещающее начало сезона второго дивизиона с восемью очками в четырех играх, Ханновер 96 вновь испытывает давление перед домашней игрой против HSV (пятница, 6:30 вечера/Sky).

"Критика Маркуса Манна распространяется не только на игроков, но и выражает озабоченность по поводу выступления команды под руководством тренера Штефана Лейтла в клубе второго дивизиона Нижней Саксонии Ханновер 96."

"В свете текущих трудностей Ханновера 96 и давления, чтобы вернуться в Бундеслигу, акционеры клуба, в том числе Мартин Кинд и Дирк Россманн, четко дали понять, что позиция Лейтла в Нижней Саксонии является ключевой для успеха команды."

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