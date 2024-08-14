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ФСВ Майнц хочет сыграть с Вехеном Визбаденом в следующем раунде.

 and  Viktoria Klein
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- ФСВ Майнц хочет сыграть с Вехеном Визбаденом в следующем раунде.

Вероятно, без Брайана Груды "Майнц 05" отправится на матч кубка против "Вейхен-Висбадена". Полузащитник находится на грани перехода в английский клуб "Брайтон энд Хоув Альбион". Тем не менее, это не должно помешать проходу в первом раунде против клуба третьего дивизиона.

"У нас есть много игроков, которые могут сыграть на этой позиции. У нас есть хорошие варианты. Вы увидите это против Висбадена," - сказал главный тренер "05" Бо Хенриксен перед матчем в пятницу (в 18:00 по Sky) в Висбадене. Арминьо Зиб, похоже, является фаворитом на позицию Груды в нападении. Новичок получил много похвал от Хенриксена.

В отличие от генеральной репетиции на прошлых выходных против "Монпелье", Хенриксен хочет сделать лишь несколько изменений в стартовом составе. "Мы увидим многих игроков и в Висбадене тоже", - подтвердил датчанин.

Также, Оносиво снова в строю

Он может рассчитывать на полный состав. Ранее травмированный Карим Оносиво снова в строю и жаждет играть. "Он казался новым игроком. Я думаю, он проведет отличный сезон", - сказал Хенриксен. Единственный, кто будет отсутствовать, - это Сильван Видмер. Швейцарский национальный игрок недавно болел и еще не полностью recovered.

Перед сезонным открытием против аутсайдера с другой стороны Рейна, он предостерег своих игроков от самоуверенности. "Для нас это исключительно важный матч. Для "Вейхен-Висбадена" это большой матч. Они дадут все, что у них есть. Если мы не будем готовы, мы проиграем. Мы должны это понять", - сказал Хенриксен.

Для команды "Майнца" кубковый турнир - это самый быстрый путь к международным делам. Поэтому Хенриксен хочет сделать все возможное, чтобы избежать раннего вылета. "Это важный турнир для нас. До финала осталось всего несколько матчей, но каждый год бывают сюрпризы. Вторая и третья лиги в Германии хороши, они имеют качество и эмоции", - предупредил тренер.

К подготовке команды добавляется: Арминьо Зиб, скорее всего, займет место Брайана Груды в нападении, так как полузащитник находится на грани перехода в "Брайтон энд Хоув Альбион".

Несмотря на потенциальные изменения из-за трансферов, главный тренер "Майнц 05" Бо Хенриксен подчеркивает важность избегания самоуверенности в матче кубка против "Вейхен-Висбадена", так как он служит быстрым путём к международным делам для клуба.

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