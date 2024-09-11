Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Фронтмен и создатель Maze, Фрэнки Беверли, умер в возрасте 77 лет.

Фрэнк Бевли, известный своей группой Maze, композиция которой навсегда связана с радостными барбекю и замечательными моментами, скончался во вторник, как объявили его родственники.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут

Фронтмен и создатель Maze, Фрэнки Беверли, умер в возрасте 77 лет.

Он был 77 лет.

Семья Беверли поделилась сообщением на платформах социальных сетей группы, начав с: "Скорбь по утрате близкого человека - это глубоко личный и эмоциональный опыт."

Они продолжили: "В это время, когда мы испытываем чувства скорби, размышлений и воспоминаний, мы просим уважать наше право на частную жизнь. Это дает нам пространство для скорби своим способом. Этот период - время исцеления, и ваше уважение к нашей потребности в уединении в это время будет цениться, когда мы чтим память нашего любимого Ховарда Стэнли Беверли, известного миру как Фрэнки Беверли."

Семья добавила: "Он прожил свою жизнь с чистой душой, и для нас никто не делал этого лучше."

Они добавили: "Он жил для своей музыки, семьи и друзей. Любите друг друга так, как он хотел бы, чтобы мы все это делали." Сообщение было подписано семьей Беверли. Ховард Стэнли Беверли, известный как Фрэнки Беверли, родился 12/6/46 и скончался 9/10/24. Причина смерти не была озвучена. CNN связалась с представителем Беверли для комментариев.

Родившись в Филадельфии, Беверли начал свою музыкальную карьеру рано, выступая в качестве солиста в церкви, пока рос в районе Восточный Герттаун города. Как подросток, он пел в ансамбле под названием The Silhouettes, прежде чем создать свою собственную группу в стиле ду-воп, The Blenders. Легенда гласит, что Беверли сменил свое первое имя на Фрэнки для сцены в честь певца Фрэнки Лаймона, который прославился пением ду-воп в составе группы Frankie Lymon and the Teenagers.

В 1970 году Беверли основал группу Maze, первоначально известную как Raw Soul. Их смесь соула, фанка и R&B, якобы, привлекла внимание легендарного певца Марвина Гэя, который пригласил их выступить в качестве своей разогревающей группы.

Это открыло дверь для многих хитов и успехов Беверли и группы с такими песнями, как "Joy and Pain", "Golden Time of Day", "We Are One", "Happy Feelin’s" и песней, которая, якобы, является "неофициальным гимном лета и любой встречи людей, которые пришли повеселиться - ‘Before I Let Go!’", по словам сайта группы.

"Before I Let Go" стала такой неотъемлемой частью черного сообщества, что Бейонсе записала кавер-версию для своего фильма-концерта "Homecoming" в 2019 году. Она также является темой эпизода 2021 года подкаста New York Times "Still Processing" с Дженной Уортхэм и Уэсли Моррисом.

"Она держала это в секрете, пока ее люди не позвонили мне один день... когда они сыграли это, я был потрясен", - сказал Беверли о версии Бейонсе. "Это один из высших моментов моей жизни".

Беверли и Maze продолжали гастролировать в течение многих лет, и в 2012 году Беверли получил премию "Лifetime Achievement Award" на BET Awards. Ранее в этом году он объявил о своем уходе на пенсию.

В память об Ховарде Стэнли Беверли, также известном как Фрэнки Беверли, семья просит уважать их право на частную жизнь в это время скорби, отмечая, что его любовь к музыке, семье и друзьям должна вдохновлять единство среди всех. По словам сайта группы, "Before I Let Go" от Maze - любимая песня, часто звучащая как гимн собраний, и была записана Бейонсе для своего фильма-концерта "Homecoming". Об этой песне также говорилось в подкасте New York Times "Still Processing".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены
Общество

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены

MTV Video Music Awards 2024: победители были объявлены Меган Тей Столлион ведет мероприятие, где Кэти Перри получит награду «Видео-вклад» и выступит с концертом, охватывающим всю свою карьеру. Эминем открыл мероприятие вместе с Джилли Роллом. Другие артисты, запланированные для выступления, включают Камилу Кабелло, Чэпел Рон, Глорию, Рауля Алехандро, Ленни Кравитца и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фото, сделанное в 2019 году, на котором изображены Артём Чигвинцев и Никки Белла в Лос-Анджелесе.
Общество

Никки Белла начала процесс разрыва через две недели после задержания Артема Чигвинцева по обвинению в нарушении правил домашнего насилия.

После двух недель после ареста бывшего танцовщика «Танцев со звёздами», Артема Чигвинцева, по обвинению в домашнем насилии, его жена двухлетняя Никки Бэлла инициировала процесс развода.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Модераторы подкастов защищают Мокриджа
Общество

Модераторы подкастов защищают Мокриджа

Модераторы подкастов защищают Мокриджа Люк Мокридж испытывает последствия после своих бестактных комментариев в отношении соревнований спортсменов-инвалидов. Два ведущих подкаста, Шайан Гарсия и Низар Акреми, которые спровоцировали скандал, теперь отвечают на критику, обвиняя оппонентов в "клевете и подстрекательстве". После бестактных замечаний Мокриджа дуэт подкаста Гарсия и Акреми защищали своего

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Джон Бон Джови появляется в Нью-Йорке в 2023 году
Общество

Джон Бон Джови, как сообщается, поощрял женщину прекратить свою позицию на краю моста в Нэшвилле, согласно заявлениям полиции.

Правоохранительные органы Нашвилла хвалят известного музыканта Джона Бон Джови за оказание помощи женщине на пешеходном мосту Сигенталер во вторник вечером.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно

Последние

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Несмотря на недавние достижения, автомобильная промышленность по-прежнему в основном консервативна,...
Экономика

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее.

Немецкие предприятия отстают в вопросах, ориентированных на будущее. Будущие компании должны принять цифровые и устойчивые практики. К сожалению, не многие компании действительно заинтересованы в решении этих задач. Некоторые секторы воспринимают цифровую трансформацию как угрозу. Согласно исследованиям предстоящих тем, таким как цифровизация и устойчивость, немецкие компании являются одними из самых неохотных,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно