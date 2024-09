Фронтмен и создатель Maze, Фрэнки Беверли, умер в возрасте 77 лет.

Он был 77 лет.

Семья Беверли поделилась сообщением на платформах социальных сетей группы, начав с: "Скорбь по утрате близкого человека - это глубоко личный и эмоциональный опыт."

Они продолжили: "В это время, когда мы испытываем чувства скорби, размышлений и воспоминаний, мы просим уважать наше право на частную жизнь. Это дает нам пространство для скорби своим способом. Этот период - время исцеления, и ваше уважение к нашей потребности в уединении в это время будет цениться, когда мы чтим память нашего любимого Ховарда Стэнли Беверли, известного миру как Фрэнки Беверли."

Семья добавила: "Он прожил свою жизнь с чистой душой, и для нас никто не делал этого лучше."

Они добавили: "Он жил для своей музыки, семьи и друзей. Любите друг друга так, как он хотел бы, чтобы мы все это делали." Сообщение было подписано семьей Беверли. Ховард Стэнли Беверли, известный как Фрэнки Беверли, родился 12/6/46 и скончался 9/10/24. Причина смерти не была озвучена. CNN связалась с представителем Беверли для комментариев.

Родившись в Филадельфии, Беверли начал свою музыкальную карьеру рано, выступая в качестве солиста в церкви, пока рос в районе Восточный Герттаун города. Как подросток, он пел в ансамбле под названием The Silhouettes, прежде чем создать свою собственную группу в стиле ду-воп, The Blenders. Легенда гласит, что Беверли сменил свое первое имя на Фрэнки для сцены в честь певца Фрэнки Лаймона, который прославился пением ду-воп в составе группы Frankie Lymon and the Teenagers.

В 1970 году Беверли основал группу Maze, первоначально известную как Raw Soul. Их смесь соула, фанка и R&B, якобы, привлекла внимание легендарного певца Марвина Гэя, который пригласил их выступить в качестве своей разогревающей группы.

Это открыло дверь для многих хитов и успехов Беверли и группы с такими песнями, как "Joy and Pain", "Golden Time of Day", "We Are One", "Happy Feelin’s" и песней, которая, якобы, является "неофициальным гимном лета и любой встречи людей, которые пришли повеселиться - ‘Before I Let Go!’", по словам сайта группы.

"Before I Let Go" стала такой неотъемлемой частью черного сообщества, что Бейонсе записала кавер-версию для своего фильма-концерта "Homecoming" в 2019 году. Она также является темой эпизода 2021 года подкаста New York Times "Still Processing" с Дженной Уортхэм и Уэсли Моррисом.

"Она держала это в секрете, пока ее люди не позвонили мне один день... когда они сыграли это, я был потрясен", - сказал Беверли о версии Бейонсе. "Это один из высших моментов моей жизни".

Беверли и Maze продолжали гастролировать в течение многих лет, и в 2012 году Беверли получил премию "Лifetime Achievement Award" на BET Awards. Ранее в этом году он объявил о своем уходе на пенсию.

