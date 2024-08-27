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Французское правительство: резолюция еще не принята Макроном

Во Франции, похоже, нет немедленного решения по созданию новой администрации. Президент Эмманюэль Макрон во вторник отозвал свою поддержку от правительства, поддерживаемого левонаправительной коалицией НФП, выразил намерение сотрудничать с лицами, заинтересованными в благополучии нации. Он...

 and  John Stellmacher
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Французское правительство: резолюция еще не принята Макроном

В понедельник Macron поговорил с неприсоединившимися активистами, договорившись о встречах на следующий день с консерваторами из Республиканской группы и дополнительными центристами. Многие представители левых сил от "Непокорённой Франции" (ЛФИ) и правых от "Национального сборного" (НС) были исключены из собрания.

Маскрон призвал социалистов, зелёных и коммунистов, объединённых в левую коалицию, в понедельник вечером "сотрудничать с другими политическими силами".

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен призвал к "широкой коалиции" во вторник через телеканал BFMTV. Группа, поддерживающая Маскрона, могла бы, возможно, сотрудничать с социалистами - частью левой коалиции НФП - над минимальными целями, чтобы сохранить работоспособность Франции.

Однако лидер социалистов Оливье Фаур показал мало энтузиазма в отношении единства. После отказа Маскрона от левого правительства, возглавляемого коалицией, Фаур объявил, что не будет участвовать в дальнейших переговорах в Элизийском дворце и осудил "фарс демократии".

Другие представители НФП также выразили своё недовольство. "Мы не будем поддерживать этот цирк", - заявила лидер зелёных Марин Тонделе. Лидер коммунистов Фабиен Руссель пообещал, что левая будет продолжать "борьбу" и призвал французов мобилизоваться. ЛФИ призвала к протестам в ответ на решение Маскрона 7 сентября.

Республиканцы сохранили своё решение не присоединяться к правительственной коалиции. Тем не менее, лидер республиканцев Валери Пекресс заявила, что её партия не будет блокировать инициативы, направленные на то, чтобы не допустить краха Франции.

Левая коалиция "Новый народный фронт" (НФП) стала самой сильной силой на парламентских выборах в июле, но не смогла получить абсолютное большинство в Национальной ассамблее. НФП требует, чтобы президент назначил их кандидата, Люси Кастес, премьер-министром. Однако лагерь президента, консерваторы и правые популисты единогласно отвергают программу левой коалиции как "рискованную".

С прошлой недели Macron общался с политическими партиями; Кастес также была принята в Элизийском дворце в пятницу.

Однако в понедельник вечером французский президент заявил, что другие партии в Национальной ассамблее сразу же выразят недоверие правительству левой коалиции. В результате "стабильность институтов нашей страны требует, чтобы этот выбор не был сделан". Вместо этого Маскрон призвал всех политических лидеров "проявить ответственность".

Традиционно после парламентских выборов крупнейшая фракция в Национальной ассамблее предлагает кандидата на пост премьер-министра. Президент имеет свободу выбора, но он полагается на то, что премьер-министр получит большинство для законодательных инициатив правительства в Национальной ассамблее.

Маскрон выступал за переизбрание парламента после того, как НС стала самой сильной силой на выборах в Европейский парламент в июне. На парламентских выборах в начале июля правые популисты заняли третье место после тактического отзыва других кандидатов. Однако лагерь правительства также потерял относительное большинство, и неожиданно левая коалиция вышла на первое место. Ни одна из трёх фракций не имеет стабильного большинства в Национальной ассамблее.

В связи с продолжающимися Олимпийскими играми в Париже, которые закончились 11 августа, Маскрон оставил действующее правительство во главе с премьер-министром Габриэлем Атталем на месте. С жёстким сроком подачи проекта бюджета на 2025 год к октябрю время поджимает.

Призыв Маскрона к сотрудничеству с другими политическими силами встретил скептицизм со стороны лидера социалистов, который сочёл дальнейшие переговоры в Элизийском дворце фарсом после отказа Маскрона от левого правительства, возглавляемого коалицией. Консерваторы из Республиканской группы, а также другие центристы были запланированы на встречи с Маскроном на следующий день, с возможным соглашением о минимальных целях для сохранения работоспособности Франции.

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