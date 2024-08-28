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ПолитикаНовостиОснователь Telegram

Французский судебный орган хочет допросить создателя Telegram.

 and  Alex Stellmacher
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Французские правовые власти планируют допросить изобретателя Telegram
Французские правовые власти планируют допросить изобретателя Telegram

Французский судебный орган хочет допросить создателя Telegram.

Павел Дуров, создатель Telegram, может столкнуться с судебным расследованием после своего задержания во Франции. Судья вызвал Дуров в суд для допроса, как сообщает немецкое агентство новостей, ссылаясь на офис прокурора Парижа.

Расследование может привести к дальнейшим расследованиям, которые могут привести к судебному процессу, если следователи соберут достаточно доказательств против Дуров. С другой стороны, они могут прекратить расследование, если доказательства окажутся недостаточными.

Предварительные расследования в отношении Дуров велись некоторое время, согласно офису прокурора. Обвинения включают пособничество в торговле наркотиками, отмывание денег, обманные практики и различные преступления, связанные с эксплуатацией детей, за невыполнение мер по борьбе с Telegram и недостаточное сотрудничество с властями. Кроме того, его нежелание подчиняться законным мерам надзора вызывает критику.

Дуров скрывался, и его задержали в субботу вечером в аэропорту Парижа.

Telegram опроверг обвинения, заявив, что соблюдает все законные требования. Дуров himself заявил: "Нет секретов". "Невероятно", - заявляет Telegram, обвинять платформу или ее владельца в правонарушениях, совершенных третьими лицами, использующими сервис.

Telegram уже давно подвергается критике за якобы неэффективное противодействие экстремистским высказываниям и другим незаконным действиям. Компания заявляет, что придерживается "стандартных отраслевых практик".

Если следователи найдут достаточно доказательств против Дуров, основатель Telegram может столкнуться с более пристальным вниманием. Несмотря на отрицание Telegram обвинений, история Дуров о неполном сотрудничестве с правоохранительными органами может усугубить его юридические проблемы.

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