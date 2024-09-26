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ПанорамаНовостиНаркотики

Французский политик уходит с должности.

 and  Viktoria Klein
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Жоэля Гюрао исключили из своей политической партии "Оризонти", как только обвинения против него...
Жоэля Гюрао исключили из своей политической партии "Оризонти", как только обвинения против него стали достоянием общественности.

Французский политик уходит с должности.

Французский политик обвиняется в подсыпании наркотика MDMA в шампанское депутата. Ему удалось уйти, прежде чем ситуация ухудшилась. При новых доказательствах обвиняемый ушел с парламентских обязанностей, но сохранил пост сенатора. Сенатор Жоэль Гюэрио, связанный с политическим кругом, подтвердил эту новость в Париже в один из вечеров среды. Он опроверг обвинения, но предпочел не нарушать спокойствие Сената.

Ранее сообщалось, что 66-летний мужчина искал в Интернете "наркотики и изнасилование", "действие MDMA" и "продажа MDMA" несколько дней до инцидента. Эти данные были получены с его мобильного устройства, согласно судебным источникам. Эти запросы ставят под сомнение предыдущие утверждения сенатора о том, что он приобрел "стимулирующее средство" для снятия стресса и из-за потери кота. Вещество случайно оказалось в бокале с шампанским и было подано депутату Сандрин Жоссо.

Гюэрио пригласил 49-летнюю Жоссо в свою квартиру в ноябре 2023 года, чтобы отметить свое переизбрание. Позже она рассказала, что ее хозяин настаивал на быстром питье, а также включал и выключал свет и обращался с маленьким белым пакетом на кухне. После употребления шампанского она почувствовала сильный дискомфорт и убежала из квартиры, позже заявив, что "убежала из ситуации". В ее крови были обнаружены значительные количества MDMA, гораздо больше, чем обычно потребляется для достижения положительного эффекта.

Адвокаты Гюэрио объявили о его намерении обратиться к правосудию во вторник. Одновременно он был исключен из своей политической партии "Оризонс", основанной бывшим премьер-министром Эдуардом Филиппом. Гюэрио, сенатор с 2022 года, ранее занимал важные должности в различных банках и служил мэром небольшого города на Луаре в течение длительного времени.

Жоссо поделилась своей историей в многочисленных интервью, чтобы стимулировать дискуссию о проблеме злоупотребления наркотиками для изнасилования, часто оспаривая доказательства. Эта тема привлекла широкое внимание во Франции, где 51 мужчина предстанет перед судом в Авиньоне за якобы изнасилование женщины, которой были подсыпаны снотворные, в соответствии с инструкциями ее тогдашнего мужа. Ситуация была раскрыта из-за тщательной организации этого человека тысяч связанных фотографий и видео на жестком диске.

Запросы, найденные на мобильном устройстве сенатора, в том числе "наркотики и изнасилование" и "действие MDMA", вызвали опасения по поводу его причастности к наркотикам. Вещество, случайно оказавшееся в шампанском и поданное депутату Сандрин Жоссо, было идентифицировано как MDMA.

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