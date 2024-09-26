Французский политик уходит с должности.

Французский политик обвиняется в подсыпании наркотика MDMA в шампанское депутата. Ему удалось уйти, прежде чем ситуация ухудшилась. При новых доказательствах обвиняемый ушел с парламентских обязанностей, но сохранил пост сенатора. Сенатор Жоэль Гюэрио, связанный с политическим кругом, подтвердил эту новость в Париже в один из вечеров среды. Он опроверг обвинения, но предпочел не нарушать спокойствие Сената.

Ранее сообщалось, что 66-летний мужчина искал в Интернете "наркотики и изнасилование", "действие MDMA" и "продажа MDMA" несколько дней до инцидента. Эти данные были получены с его мобильного устройства, согласно судебным источникам. Эти запросы ставят под сомнение предыдущие утверждения сенатора о том, что он приобрел "стимулирующее средство" для снятия стресса и из-за потери кота. Вещество случайно оказалось в бокале с шампанским и было подано депутату Сандрин Жоссо.

Гюэрио пригласил 49-летнюю Жоссо в свою квартиру в ноябре 2023 года, чтобы отметить свое переизбрание. Позже она рассказала, что ее хозяин настаивал на быстром питье, а также включал и выключал свет и обращался с маленьким белым пакетом на кухне. После употребления шампанского она почувствовала сильный дискомфорт и убежала из квартиры, позже заявив, что "убежала из ситуации". В ее крови были обнаружены значительные количества MDMA, гораздо больше, чем обычно потребляется для достижения положительного эффекта.

Адвокаты Гюэрио объявили о его намерении обратиться к правосудию во вторник. Одновременно он был исключен из своей политической партии "Оризонс", основанной бывшим премьер-министром Эдуардом Филиппом. Гюэрио, сенатор с 2022 года, ранее занимал важные должности в различных банках и служил мэром небольшого города на Луаре в течение длительного времени.

Жоссо поделилась своей историей в многочисленных интервью, чтобы стимулировать дискуссию о проблеме злоупотребления наркотиками для изнасилования, часто оспаривая доказательства. Эта тема привлекла широкое внимание во Франции, где 51 мужчина предстанет перед судом в Авиньоне за якобы изнасилование женщины, которой были подсыпаны снотворные, в соответствии с инструкциями ее тогдашнего мужа. Ситуация была раскрыта из-за тщательной организации этого человека тысяч связанных фотографий и видео на жестком диске.

Запросы, найденные на мобильном устройстве сенатора, в том числе "наркотики и изнасилование" и "действие MDMA", вызвали опасения по поводу его причастности к наркотикам. Вещество, случайно оказавшееся в шампанском и поданное депутату Сандрин Жоссо, было идентифицировано как MDMA.

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