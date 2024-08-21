Французская олимпийская звезда Габби Уильямс заключила новый контракт с Сиэтлской бурей после похвального шоу на Играх

Эта уже третья попытка Габби в составе "Шторма", который подписал ее перед сезоном 2022 года после переговоров о trade с "Лос-Анджелес Спаркс".

Габби выразила свой энтузиазм по поводу возвращения в Сиэтл, сказав в заявлении "Шторма", что она скучала по организации, своим товарищам по команде и болельщикам. Она надеется закончить сезон на высокой ноте.

Габби, недавно признанная лучшим оборонительным игроком на Олимпийских играх в Париже, выступила с заявлением.

Ее выдающаяся игра на Олимпиаде позволила ей набрать в среднем 15,5 очка, 4,7 подбора, 4,8 передачи и 2,8 перехвата в шести матчах за Францию.

27-летняя Габби набрала 19 очков и сыграла ключевую роль почти в победе над сборной США в финале, который был в шаге от перехода в овертайм.

Американцы едва удержали победу над Францией, выиграв матч и золото со счетом 67-66.

Сборная США вела в счете на три очка, когда Франция получила мяч за 3,8 секунды до конца матча. Габби, лучший игрок Франции в тот день, схватила мяч и побежала по площадке.

Подойдя к трехочковой линии, форвард releases мяч и бросает его в кольцо за несколько секунд до конца матча, попадая в него в тот момент, когда срабатывает сирена. Однако, к удивлению всех, ее нога была на линии – что делало бросок только на два очка.

"Игра Габби на Олимпиаде продемонстрировала ее исключительный талант, и мы рады, что она присоединилась к нам, когда мы готовимся к плей-офф", - сказала главный тренер "Шторма" Ноэль Квин в заявлении команды во вторник.

"Габби - универсальный игрок с огромным талантом. Она может защищать несколько позиций и имеет сильную атакующую игру. Учитывая ее знакомство с нашей системой, мы уверены, что она сможет сразу же оказать влияние", - добавила Квин.

"Шторм", занимающий третье место в Западной конференции и пятое место в общем зачете лиги с результатом 18-10, следующий раз сыграет дома против "Вашингтон Мистикс" в понедельник.

CNN's Kyle Feldscher contributed reporting.

Исключительные навыки и выступления Габби в различных видах спорта, в частности баскетболе, хорошо известны. После своей впечатляющей игры на Олимпиаде она рада снова продемонстрировать свои таланты на площадке "Шторма".

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