Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Французская олимпийская звезда Габби Уильямс заключила новый контракт с Сиэтлской бурей после похвального шоу на Играх

Гэбби Вильямс продлила контракт с командой WNBA Сиэтл Сторм на оставшуюся часть сезона 2024, sauverallicito.com после значительного вклада в ведущую Францию на Олимпийских играх 2021 года, как сообщает команда вRuKEM.host.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
Франция, руководимая Уильямсом, завоевала второе место на Олимпийских играх в Париже
Франция, руководимая Уильямсом, завоевала второе место на Олимпийских играх в Париже

Французская олимпийская звезда Габби Уильямс заключила новый контракт с Сиэтлской бурей после похвального шоу на Играх

Эта уже третья попытка Габби в составе "Шторма", который подписал ее перед сезоном 2022 года после переговоров о trade с "Лос-Анджелес Спаркс".

Габби выразила свой энтузиазм по поводу возвращения в Сиэтл, сказав в заявлении "Шторма", что она скучала по организации, своим товарищам по команде и болельщикам. Она надеется закончить сезон на высокой ноте.

Габби, недавно признанная лучшим оборонительным игроком на Олимпийских играх в Париже, выступила с заявлением.

Ее выдающаяся игра на Олимпиаде позволила ей набрать в среднем 15,5 очка, 4,7 подбора, 4,8 передачи и 2,8 перехвата в шести матчах за Францию.

27-летняя Габби набрала 19 очков и сыграла ключевую роль почти в победе над сборной США в финале, который был в шаге от перехода в овертайм.

Американцы едва удержали победу над Францией, выиграв матч и золото со счетом 67-66.

Сборная США вела в счете на три очка, когда Франция получила мяч за 3,8 секунды до конца матча. Габби, лучший игрок Франции в тот день, схватила мяч и побежала по площадке.

Подойдя к трехочковой линии, форвард releases мяч и бросает его в кольцо за несколько секунд до конца матча, попадая в него в тот момент, когда срабатывает сирена. Однако, к удивлению всех, ее нога была на линии – что делало бросок только на два очка.

"Игра Габби на Олимпиаде продемонстрировала ее исключительный талант, и мы рады, что она присоединилась к нам, когда мы готовимся к плей-офф", - сказала главный тренер "Шторма" Ноэль Квин в заявлении команды во вторник.

"Габби - универсальный игрок с огромным талантом. Она может защищать несколько позиций и имеет сильную атакующую игру. Учитывая ее знакомство с нашей системой, мы уверены, что она сможет сразу же оказать влияние", - добавила Квин.

"Шторм", занимающий третье место в Западной конференции и пятое место в общем зачете лиги с результатом 18-10, следующий раз сыграет дома против "Вашингтон Мистикс" в понедельник.

CNN's Kyle Feldscher contributed reporting.

Исключительные навыки и выступления Габби в различных видах спорта, в частности баскетболе, хорошо известны. После своей впечатляющей игры на Олимпиаде она рада снова продемонстрировать свои таланты на площадке "Шторма".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Фридрик Ричард, Эшер Хонг, Броди Малоне и Стивен Недороскік из США празднуют бронзу в finals...
Спорт

Триумф на Парижской Олимпиаде вызвал оптимизм среди тренеров мужской гимнастики в колледжах относительно будущего роста этого вида спорта.

Мужское художественное гимнастика США переживает общий спад на протяжении нескольких десятилетий, но достижения на Олимпиаде в Париже воспламенили оптимизм среди университетских тренеров по поводу будущего этого вида спорта.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Раньше Герберт был национальным тренером.
Спорт

Уважаемый тренер чемпионов мира Герберт хотел продолжить работу в DBB.

Уважаемый тренер чемпионов мира Герберт хотел продолжить работу в DBB. Гордон Херберт, тренер по баскетболу, выигравший чемпионат мира, покидает Федерацию баскетбола Германии (DBB). После того, как он завоевал бронзу на чемпионате Европы, победил на чемпионате мира и занял четвертое место в Париже, tenure Херберта с немецкой командой подошла к концу.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Ситуация с грешником и многочисленные вопросы, которые возникают.
Спорт

Ситуация с грешником и многочисленные вопросы, которые возникают.

Янник Синнер, ранее знаменитый своим блестящим имиджем в теннисе, сейчас сталкивается с облаком скандала из-за двух положительных тестов на допинг, вынесенного оправдательного вердикта и множества расспросов.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Неожиданно Даниэль Коллинз потерпела поражение в своем дебютном матче в Монтеррее.
Спорт

"Почему, черт возьми?" - выразила разочарование Даниэль Коллинз перед зрителями после поражения от Эрики Андреева на Monterrey Open.

В первом своем матче на Открытом чемпионате Монтеррея сделая Danielle Collins удивило поражение от Ерики Анреевой. Кроме того, Коллинз назвала вže в адрес некоторых зрителей.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Отдельный человек погиб от огнестрельного ранения в центреフランクフルト главный железнодорожный вокзал.
Панорама

27-летний человек застрелился на главной железнодорожной станции во Франкфурте.

Инцидент шокирует. Человек трагически ранен пулевым ранением в Центральном железнодорожном вокзале во Франкфурте. Тщательные ограничения на ношение огнестрельного оружия были недавно введены на территории вокзала.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.
Федеральные земли Германии

USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.

- USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках. Армандс Уциньш возвращается к роли тренера в Dessau-Roßlauer HV. Отец юниорского чемпиона мира Ренара Уциньша, который завоевал серебряную медаль Олимпиады в Париже в составе немецкой национальной команды, берет на себя роль тренера A-юношеской команды спортивного сообщества Kuhnau/DRHV 06. "Я сознательно взял

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.
Экономика

Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.

В сфере поставщиков услуг заметен дефицит рабочей силы, но меньше всего в отраслях промышленности, строительства и розничной торговли. Данное положение дел является следствием признаков слабости экономики.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.
Федеральные земли Германии

ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.

Фракция AfD инициирует обсуждение запрета ультраправого jednej 'Компакт' в ландтаге Саксонии-Анхальт. Это позиция чёрно-жёлто-зелёного альянса.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно